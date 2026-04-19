الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن إعادة تقييم الأهلي لـ رضا سليم لاعب الفريق المعار لنادي الجيش الملكي المغربي لحسم موقفه من العودة .

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية : الهجوم والنقد على السوشيال ضد الأهلي يؤثر بالمسؤولين وكولر كانت علاقته سيئة برضا سليم واللاعب كان غاضب من معاملة السويسري له.

واضاف : الأهلي لديه أزمة، فمثلا جراديشار قدم أداء مميز وسجل أهداف والجميع تغنى به ومع تراجع مستواه بسبب إصابة أو تواجده مع المنتخب يبدأ اللوم على الإدارة.

وواصل : كامويش لغز والفترة الأخيرة قدم مستوى مميز في التدريبات ولكن لا أحد يعلم موقفه من المشاركة أول الرحيل.

وأكمل : عودة رضا سليم صعبة داخل الأهلي ومن الممكن أن يكون هناك إعارة جديدة أو بيع للجيش الملكي وأري أن الأهلي سيخسر كثيرا برحيل اللاعب.

وأختتم شوبير تصريحاته قائلا : الأهلي خسر كثير في رضا سليم وجراديشار وعليه التعامل بأفضل طريقة مع اللاعبين المعارين وكذلك الصفقات القادمة.