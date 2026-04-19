أحمد شوبير: كامويش من أفضل لاعبي الأهلي في المران مؤخرًا

كشف أحمد شوبير عن تفاصيل داخلية مثيرة داخل النادي الأهلي، تتعلق باللاعب كامويش، مشيرًا إلى أنه يقدم مستويات مميزة للغاية خلال التدريبات في الفترة الأخيرة.

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية أن كامويش يُعد من أبرز اللاعبين أداءً في المران مؤخرًا، مؤكدًا التزامه الكبير وتطوره الملحوظ على المستويين الفني والبدني.

وأضاف أن مستقبل اللاعب ما زال غير واضح فيما يخص مشاركته في المباريات الرسمية، متسائلًا عما إذا كان سيحصل على فرصة من الجهاز الفني أم أن الأمور ستظل معقدة بالنسبة له.

وأشار إلى أن هناك عوامل قد تؤثر على موقف اللاعب، من بينها بعض التصريحات السابقة، إضافة إلى ملف الشرط الجزائي، وهو ما قد يكون له تأثير على وضعه داخل الفريق.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة كامويش لا تزال محل شك، رغم تألقه الواضح في التدريبات، مما يثير العديد من التساؤلات حول مستقبله مع الأهلي خلال المرحلة المقبلة.