شوبير: الهجوم على الخطيب غير عادل ويتجاهل البطولات السابقة

انتقد أحمد شوبير موجة الهجوم التي طالت محمود الخطيب، مؤكدًا أنها تجاوزت حدود النقد الموضوعي ووصلت إلى التقليل من حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه، أن هذا الهجوم لا يعكس الواقع، خاصة أن النادي الأهلي نجح مؤخرًا في التتويج ببطولة السوبر على حساب نادي الزمالك، رغم أن الموسم الحالي شهد تراجعًا نسبيًا في الأداء.

وأشار إلى أن الفريق، حتى في أحد أضعف مواسمه، تمكن من حصد بطولة، ولا يزال ينافس على لقب الدوري، وهو ما يدل على استمرار قوته وقدرته التنافسية رغم التحديات.

وأضاف شوبير أن تقييم تجربة الخطيب يجب أن يكون بناءً على مجمل الفترة، وليس وفق نتائج موسم واحد، لافتًا إلى أن فترة رئاسته شهدت تحقيق إنجازات بارزة، من بينها التتويج بعدة بطولات قارية ومحلية، إلى جانب النجاحات في مختلف الألعاب داخل النادي.

وأكد أن النقد أمر طبيعي في ظل تراجع النتائج، لكنه شدد على أهمية الالتزام بالموضوعية وعدم تجاهل النجاحات السابقة أو التقليل منها، مشيرًا إلى أن الهجوم الشخصي لا يخدم مصلحة الرياضة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تراجع مستوى الفريق في موسم واحد لا يُلغي ما تحقق من إنجازات كبيرة، داعيًا إلى تقييم شامل وعادل يحفظ الجهود المبذولة.