أحمد شوبير: اتجاه في الأهلي لإعادة تقييم رضا سليم

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود اتجاه داخل النادي الأهلي لإعادة تقييم موقف رضا سليم، المعار حاليًا إلى الجيش الملكي، بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.

وأوضح شوبير أن اللاعب لم يبدأ مشواره مع فريقه بشكل أساسي، لكنه تمكن من فرض نفسه تدريجيًا بفضل اجتهاده، قبل أن يستغل الفرصة ويؤكد قدراته، خاصة مع ظهوره المميز في المباريات الأخيرة ومساهمة فريقه في الوصول إلى نهائي بطولة أفريقية.

وأضاف أن هناك أصواتًا داخل الأهلي بدأت تطالب بعودة اللاعب في ظل مستواه المميز، مؤكدًا أن رضا سليم يمتلك إمكانيات تؤهله لتحقيق النجاح مع الفريق.