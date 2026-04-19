تباين سعر صرف الدولار اليوم.. وهذه قيمته في البنك الأهلي المصري

تباين سعر صرف الدولار اليوم الاحد 19-4-2026، مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 51.79 جنيه للشراء و 51.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 51.79 جنيه للشراء و 51.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 51.77 جنيه للشراء 52.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف الخليجي 51.77 جنيه للشراء 52.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك اتش اس بي سي 51.77 جنيه للشراء 52.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 51.70 جنيه للشراء و 51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 51.66 جنيه للشراء و51.76 جنيه للبيع.