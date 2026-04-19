«شوبير» يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع محمد أمين توجاي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع الجزائري محمد أمين توجاي نجم الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح “شوبير” خلال تصريحات إذاعية: توجاي مدافع مميز ويعجبني بشكل شخصي لكن الفترة الحالية هي للإشاعات فقط للوكلاء والسماسرة ولا يوجد شيء حقيقي حاليًا.

وأردف: الوكلاء يبدأون تسويق لاعبيهم خلال الفترة الحالية وسنجد عددًا كبيرًا من الأخبار خلال الفترة المقبلة تربط الأهلي بعدد من اللاعبين.

وأكمل: الأهلي حاليًا غير مُتحمس لضم الجزائري من فريق الترجي التونسي.

ولعب محمد أمين توجاي مع نادي الترجي التونسي 18 مباراة وسجل 4 أهداف خلال الموسم الحالي وينتهى عقد اللاعب في 30-6-2027 حسب ترانسفير ماركت .