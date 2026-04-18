إعادة مباراة طنطا والمصرية للاتصالات في دوري المحترفين.. وعقوبات مالية وإدارية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إعادة مباراة طنطا والمصرية للاتصالات، التي أُقيمت يوم 16 أبريل الحالي، ضمن منافسات دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين، موسم 2025-2026، عقب مراجعة تقرير حكم اللقاء، وما شهدته المباراة من أحداث.

وحددت اللجنة يوم الثلاثاء، 21 أبريل، موعدًا لإقامة المباراة المُعادة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب نادي طنطا، ضمن مباريات الجولة الـ30، وذلك في إطار تطبيق اللوائح والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.

وقررت اللجنة إيقاف أيمن حسين محمد، مدرب حراس مرمى فريق المصرية للاتصالات، لمدة مباراتين، مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 2000 جنيه، بسبب اعتراضه على حكم المباراة بطريقة غير لائقة.

وأقرت اللجنة، توقيع غرامة مالية على نادي المصرية للاتصالات قدرها 20 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري إلى أرض الملعب بصورة جماعية للاعتراض على الحكم، و10 آلاف جنيه أخرى للتحريض على انسحاب الفريق.

وقررت اللجن توقيع غرامة مماثلة على نادي طنطا بقيمة 20 ألف جنيه، موزعة على نفس المخالفات المتعلقة بالاعتراض الجماعي والتحريض على الانسحاب.

وأكدت لجنة المسابقات أن العقوبات الإدارية المعتادة، بما في ذلك الإنذارات وحالات الطرد، ستظل سارية خلال المباراة المعادة إقامتها، في إطار الحرص على فرض الانضباط وضمان نزاهة المنافسة.