محمود البنا يحسم الجدل.. هل تُعاد مباراة طنطا والاتصالات؟

حسم الحكم محمود البنا ، الجدل المثار حول واقعة مباراة طنطا والاتصالات، والتي شهدت استعانة الحكم الرابع بهاتف محمول لإبلاغ حكم الساحة بوجود خطأ في أحد القرارات.

وكتب البنا ، عبر حسابه على فيسبوك: “سألت كثيرا عن مدى قانونية ماحدث من الاستعانة بالموبايل وإمكانية اعادة المباراة نتيجة لخطأ يتعلق بتطبيق القانون”.

وتابع: “الماده الخامسة من القانون تنص على ان الحكم يتخذ قرارته وفقا لقانون اللعبه وروح القانون وان قرارته نهائية مالم يستأنف اللعب يمكن تغيير قراره بناءا على مشورة احد المساعدين او الحكم الرابع”.

وأضاف: “وهو ماحدث بالفعل من خلال إبلاغه من الحكم الرابع بخطأ قراره الوسيلة التى استخدمها الحكم الرابع غير منصوص فى قواعد المسابقه هذا أمر آخر يتعلق بلائحة المسابقات”.

واختتم: “الخلاصه فيما يتعلق بقانون اللعبه لا يعتبر تطبيق خطأ ولا يمكن اعادة المباراة بناءا عليه، أما إذا كان الأمر يتعلق بقواعد المسابقة فلابد ان تنص اللائحة على اعادة المباراة إذا حدثت مثل هذه الحالات”.