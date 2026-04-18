صراع أوروبي مشتعل.. تشيلسي في مأزق ومانشستر يونايتد يطارد حلم "البلوز"

يحتضن ملعب "ستامفورد بريدج" مساء اليوم السبت في تمام التاسعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في مباراة تحمل طابعا حاسما في صراع المراكز الأوروبية.

سلسلة نتائج سلبية لـ تشيلسي

ويعيش تشيلسي فترة صعبة على مستوى النتائج بعدما تراجع بشكل واضح في سباق المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا عقب سلسلة من النتائج السلبية التي لم ينجح خلالها في تحقيق سوى انتصار وحيد خلال آخر سبع مباريات ما تسبب في تراجعه إلى المركز السادس بجدول الترتيب.

ويخوض "البلوز" اللقاء تحت ضغط كبير خاصة مع تأخره بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث برصيد 55 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس مع تبقي ست جولات فقط على نهاية الموسم ما يجعل كل مباراة بمثابة نهائي لا يقبل القسمة على اثنين.

يونايتد يبحث عن إعادة الثقة في الدوري

في المقابل، يدخل مانشستر يونايتد المواجهة باحثا عن استعادة توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ليدز يونايتد بنتيجة 2-1 وهو ما يزيد من أهمية المباراة للطرفين في ظل اشتعال الصراع على المراكز الأوروبية.

وتزداد سخونة المواجهة في ظل رغبة تشيلسي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتقليص الفارق، بينما يدرك الفريق أن أي تعثر جديد قد يهدد بشكل كبير فرصه في اللحاق بدوري أبطال أوروبا ما يضع الجهاز الفني بقيادة ليام روسينيور تحت ضغط متزايد.

وكانت حالة الغضب قد ظهرت بوضوح بين جماهير تشيلسي عقب الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية حيث عبرت عن استيائها بصافرات الاستهجان داخل "ستامفورد بريدج" في مشهد يعكس حجم الإحباط من تراجع الأداء والنتائج.