ضبط المتهم بالتعدي علي سيدة بالسب أمام أحد العقارات بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى السيدات بالسب أمام أحد العقارات بالمنيا.



تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مايو المنقضى حضر لمركز شرطة مغاغة كل من طرف أول : (إحدى السيدات ، وزوجها ، مقيمان بدائرة المركز) طرف ثان : (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) ،حيث تضرر الطرف الأول من الثانى لتأخره عن دفع قيمة إيجار شقة ملكه منذ عدة أشهر ، وحال توجه السيدة له لمطالبته بدفع الإيجار المتأخر قام بالتعدى عليها بالسب على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو، وبسؤال الطرفين ، أبديا رغبتهما فى التصالح والتراضى فيما بينهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.