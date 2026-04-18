رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التنمية بشمال سيناء ويفتتح مصنعًا للصناعات البلاستيكية ببئر العبد
القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
وزير التموين: منصة إلكترونية موحدة لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية
التبخر الكوني.. علماء يعيدون حساب عمر الكون ويكشفون سيناريو التلاشي الكامل
الضربات تتوالي.. 10 نجوم خارج منتخب مصر في مونديال 2026
«شوبير» يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع محمد أمين توجاي
هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريده؟ .. الإفتاء تجيب
دعاء أول أيام ذو القعدة لتفريج الكرب.. أدركه بـ 7 كلمات
مسح كوني مذهل يرسم أدق خريطة للفضاء.. 47 مليون مجرة في صورة ثلاثية الأبعاد للكون| إيه الحكاية
نتنياهو: لولا العمليات العسكرية لامتلكت إيران سلاحا نوويا
لقاء عربي - تركي يبحث تطورات القضية الفلسطينية وجهود وقف الحرب بغزة
الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف
أكبر تراجع يومي.. أسعار النفط تفقد 9% من قيمتها بعد فتح مضيق هرمز

رانيا أيمن

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بنحو تسعة بالمئة بعد أن أعلنت إيران أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار ​وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم إغلاق المضيق مرة أخرى.

وهبطت العقود الآجلة ‌لخام برنت عند التسوية 9.01 دولار أو 9.07 بالمئة إلى 90.38 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 86.09 دولار، وذلك وفقاً ل “رويترز ”.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10.48 دولار أو 11.45 بالمئة لتصل إلى 83.85 دولار للبرميل، بعد ​أن لامست أدنى مستوى عند 80.56 دولار.

وسجل كلا الخامين أكبر انخفاض يومي لهما منذ الثامن من أبريل .
وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن جميع السفن التجارية، بما في ذلك الأمريكية، يمكنها ⁠الإبحار عبر مضيق هرمز مع ضرورة تنسيق خططها مع الحرس الثوري الإيراني، مضيفا أن رفع التجميد عن أموال ​إيران كان جزءا من الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز.
 

وقال محللو جيلبر اند أسوشيتس في مذكرة "مع قيام السوق الآن بخفض سريع ​لعلاوة المخاطرة التي زادت كثيرا على مدى الأسبوعين الماضيين، يتحول النفط الخام مرة أخرى نحو العودة لأسعار التدفق الطبيعي بدلا من الأسعار (على أساس) مخاطر انقطاع (الإمدادات)".

ووفقا لبيانات تتبع السفن، جرى رصد نحو 20 سفينة تتحرك في مضيق هرمز باتجاه الخروج من الخليج.
وأفاد مراسل ​موقع أكسيوس على منصة إكس بأن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما في المفاوضات بشأن مذكرة تفاهم من ثلاث ​ورقات لإنهاء الحرب.
 

وقال ترامب اليوم الجمعة خلال مقابلة هاتفية مع رويترز إن الولايات المتحدة ستدخل إيران "بوتيرة هادئة" للحصول على اليورانيوم المخصب ‌وإرساله إلى ⁠الولايات المتحدة.
وانخفضت الأسعار في وقت سابق من الجلسة بعد أن تعززت الآمال لدى المستثمرين في قرب انتهاء الحرب في الشرق الأوسط بسبب مؤشرات حول إجراء محادثات إضافية بين واشنطن وطهران مطلع الأسبوع المقبل والاتفاق على هدنة مدتها 10 أيام بين لبنان وإسرائيل.

وقال ترامب إن طهران عرضت عدم حيازة أسلحة نووية لأكثر من 20 عاما، وذلك ​في معرض تناوله لنقطة خلاف ​رئيسية في المحادثات الرامية ⁠إلى إنهاء الحرب مع إيران.
وذكر ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض أمس الخميس "سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران".
 

وأشار ترامب أمس الجمعة ​إلى أن الولايات المتحدة حظرت على إسرائيل قصف لبنان، مستخدما لهجة أكثر حدة من ​المعتاد تجاه ⁠الحليف القديم.

وبعد وقت قصير من الإعلان عن فتح المضيق، قال مسؤول أمريكي لرويترز إن الحصار العسكري المفروض على إيران، والذي يشارك به أكثر من 10 آلاف جندي، لا يزال ساريا.

وذكرت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي ⁠يحظى بمتابعة ​واسعة اليوم الجمعة أن شركات الطاقة في الولايات المتحدة خفضت هذا ​الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ مارس.
 

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

شيرى تيجو 7 و ZS .. سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

بروتون ساجا موديل 2026

مواصفات بروتون ساجا موديل 2026 الجديدة

نيسان صنى موديل 2026

نيسان صني 2026 تباع بهذه المواصفات

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

