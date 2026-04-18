أكبر تراجع يومي.. أسعار النفط تفقد 9% من قيمتها بعد فتح مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بنحو تسعة بالمئة بعد أن أعلنت إيران أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار ​وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم إغلاق المضيق مرة أخرى.

وهبطت العقود الآجلة ‌لخام برنت عند التسوية 9.01 دولار أو 9.07 بالمئة إلى 90.38 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 86.09 دولار، وذلك وفقاً ل “رويترز ”.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10.48 دولار أو 11.45 بالمئة لتصل إلى 83.85 دولار للبرميل، بعد ​أن لامست أدنى مستوى عند 80.56 دولار.

وسجل كلا الخامين أكبر انخفاض يومي لهما منذ الثامن من أبريل .

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن جميع السفن التجارية، بما في ذلك الأمريكية، يمكنها ⁠الإبحار عبر مضيق هرمز مع ضرورة تنسيق خططها مع الحرس الثوري الإيراني، مضيفا أن رفع التجميد عن أموال ​إيران كان جزءا من الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز.



وقال محللو جيلبر اند أسوشيتس في مذكرة "مع قيام السوق الآن بخفض سريع ​لعلاوة المخاطرة التي زادت كثيرا على مدى الأسبوعين الماضيين، يتحول النفط الخام مرة أخرى نحو العودة لأسعار التدفق الطبيعي بدلا من الأسعار (على أساس) مخاطر انقطاع (الإمدادات)".

ووفقا لبيانات تتبع السفن، جرى رصد نحو 20 سفينة تتحرك في مضيق هرمز باتجاه الخروج من الخليج.

وأفاد مراسل ​موقع أكسيوس على منصة إكس بأن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما في المفاوضات بشأن مذكرة تفاهم من ثلاث ​ورقات لإنهاء الحرب.



وقال ترامب اليوم الجمعة خلال مقابلة هاتفية مع رويترز إن الولايات المتحدة ستدخل إيران "بوتيرة هادئة" للحصول على اليورانيوم المخصب ‌وإرساله إلى ⁠الولايات المتحدة.

وانخفضت الأسعار في وقت سابق من الجلسة بعد أن تعززت الآمال لدى المستثمرين في قرب انتهاء الحرب في الشرق الأوسط بسبب مؤشرات حول إجراء محادثات إضافية بين واشنطن وطهران مطلع الأسبوع المقبل والاتفاق على هدنة مدتها 10 أيام بين لبنان وإسرائيل.

وقال ترامب إن طهران عرضت عدم حيازة أسلحة نووية لأكثر من 20 عاما، وذلك ​في معرض تناوله لنقطة خلاف ​رئيسية في المحادثات الرامية ⁠إلى إنهاء الحرب مع إيران.

وذكر ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض أمس الخميس "سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران".



وأشار ترامب أمس الجمعة ​إلى أن الولايات المتحدة حظرت على إسرائيل قصف لبنان، مستخدما لهجة أكثر حدة من ​المعتاد تجاه ⁠الحليف القديم.

وبعد وقت قصير من الإعلان عن فتح المضيق، قال مسؤول أمريكي لرويترز إن الحصار العسكري المفروض على إيران، والذي يشارك به أكثر من 10 آلاف جندي، لا يزال ساريا.

وذكرت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي ⁠يحظى بمتابعة ​واسعة اليوم الجمعة أن شركات الطاقة في الولايات المتحدة خفضت هذا ​الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ مارس.

