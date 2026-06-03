إيران: قنوات التواصل مع واشنطن مفتوحة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاتصالات بين طهران وواشنطن ما زالت قائمة ولم تنقطع، رغم عدم تحقيق أي اختراق ملموس في مسار المفاوضات الجارية بين الجانبين.

وأوضح عراقجي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أن الطرفين يواصلان دراسة المقترحات والنصوص التي تم تبادلها خلال الجولات السابقة، مشيراً إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة دون التوصل إلى نتائج نهائية حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أفاد عضو في الفريق الإعلامي المرافق للمفاوضات الإيرانية بأن المحادثات مع الولايات المتحدة لم تتوقف، مؤكداً أن طهران لم تقدم بعد ردها الرسمي على أحدث مسودة أمريكية مطروحة على طاولة التفاوض.

وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده لم تحسم موقفها النهائي من المقترحات الحالية، لافتاً إلى أن المناقشات ما تزال جارية بشأن عدد من الملفات العالقة.

وأضاف أن تعثر المرحلة الأولى من المحادثات في إسلام آباد جاء نتيجة تمسك إيران برفض الدخول في مفاوضات نووية بالشروط المطروحة، مؤكداً أن طهران لن توافق على أي اتفاق لا يأخذ في الاعتبار القضايا الإقليمية التي تعتبرها أساسية، وفي مقدمتها الملف اللبناني.