اقتصاد

الأزمة انتهت .. أسعار البنزين اليوم بعد فتح مضيق هرمز وانخفاض النفط

أسعار البنزين اليوم
أسعار البنزين اليوم
محمد صبيح

أسعار البنزين اليوم بعد ما شهدت أسواق الطاقة العالمية انفراجة مفاجئة فور إعلان إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة ناقلات النفط، ما انعكس سريعًا على أسعار الخام عالميًا، وأعاد الهدوء إلى مخاوف نقص الإمدادات، في وقت يترقب فيه المواطنون في مصر أي تأثير مباشر على أسعار البنزين والسولار.

هبوط قوي في أسعار النفط عالميًا

تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ عقب الإعلان، حيث هبط خام برنت إلى نحو 88.95 دولارًا للبرميل، مسجلًا انخفاضًا يقارب 10%، فيما انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة 11.1% لتصل إلى 84.26 دولارًا للبرميل.

هذا التراجع يعكس تحسن التوقعات بشأن استقرار الإمدادات العالمية، خاصة مع أهمية مضيق هرمز الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لنقل الطاقة عالميًا.

هل تنخفض أسعار البنزين في مصر؟

أسعار البنزين والسولار اليوم

رغم الهبوط العالمي، تظل أسعار الوقود في مصر مرتبطة بآلية التسعير التلقائي التي تُراجع كل 3 أشهر، ما يعني أن أي انخفاض عالمي لن ينعكس فورًا، بل وفق قرارات لجنة التسعير في اجتماعها المقبل.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وفق آخر تحديث رسمي، جاءت أسعار الوقود كالتالي:

  • بنزين 95: 24 جنيهًا للتر
  • بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر
  • بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر
  • السولار: 20.50 جنيهًا للتر

أسعار البوتاجاز وغاز السيارات

بالتوازي مع متابعة أسعار البنزين، يهتم المواطنون بأسعار الغاز، والتي سجلت:

  • أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 275 جنيهًا
  • الأسطوانة التجارية (25 كجم): 550 جنيهًا
  • غاز تموين السيارات: بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب

ماذا يعني فتح مضيق هرمز للأسواق؟

فتح المضيق يعني عودة تدفق النفط بشكل طبيعي، وهو ما يقلل من الضغوط على الأسعار عالميًا، ويحد من مخاطر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وبالتالي يساهم في تهدئة التضخم المرتبط بالطاقة.

التوقعات خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء أن تستمر أسعار النفط في التذبذب خلال الفترة المقبلة، لكنها تميل إلى الاستقرار أو الانخفاض النسبي، ما قد يدعم استقرار أسعار الوقود محليًا، وربما يفتح الباب أمام تخفيضات مستقبلية إذا استمر الاتجاه الهابط عالميًا.

أسعار البنزين اليوم أسواق الطاقة فتح مضيق هرمز هبوط قوي في أسعار النفط أسعار البنزين في مصر أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بنزين 92 بنزين 80 أسعار البوتاجاز وغاز السيارات

