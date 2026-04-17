قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو.. النفط يهبط أكثر من 11% وميلادينوف ضيفا بالإخبارية الليلة.. مفاجأة بالذهب والدولار

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

النفط يهبط أكثر من 11% بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن النفط يهبط أكثر من 11% بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فتح مضيق هرمز بالكامل  لمرور جميع السفن التجارية وذلك تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال عراقجي في تصريحات له : الإعلان عن فتح المرور الكامل لكل السفن التجارية عبر مضيق هرمز خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.

مصر الخبرة والحكمة | ميلادينوف ضيفا بالإخبارية الليلة للحديث عن غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، مقطع فيديو منذ قليل يفيد بأن نيكولاي ميلادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، سيحل ضيفا على القناة الليلة، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وجاء في برومو الحلقة أن الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، سيتحدث عن المشهد الفلسطيني الراهن، وسيفتح ملفات شائكة تتعلق بمستقبل قطاع غزة في المرحلة المقبلة.


رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط

أكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، أن الإسلام دين الرحمة، وأن أبواب التوبة مفتوحة أمام الجميع مهما بلغت الذنوب، مشددًا على أن الله سبحانه وتعالى نهى عن القنوط واليأس، ودعا عباده دائمًا إلى الرجوع إليه.


وأضاف أحمد فرماوي، خلال لقائه مع  محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أكدا بشكل متكرر على قيمة الرحمة، باعتبارها من أعظم مقاصد الرسالة الإسلامية، موضحًا أن هذه القيمة إذا ترسخت في القلوب انعكست على سلوك الإنسان بالتسامح والمحبة، وابتعدت به عن مشاعر الحقد والحسد والكراهية.

خبير اقتصادي: تصريحات ترامب تُربك الأسواق عالميًا.. والنفط يتأرجح مع كل تطور سياسي

أكد الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، أن الأسواق العالمية باتت شديدة الحساسية تجاه أي تصريحات سياسية مرتبطة بالحروب أو التهدئة، مشيرًا إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار أو استئناف المفاوضات ينعكس فورًا على أسعار النفط والأسهم والمؤشرات الاقتصادية.

وأوضح  "فرج" خلال مداخلة علي قناة إكسترا نيوز، أن الأسواق “تترقب أي تصريح إيجابي” في ظل الصدمة التي تعرضت لها منذ بداية الصراع، لافتًا إلى أن أسعار النفط شهدت تقلبات حادة، حيث اقتربت من مستوى 98 دولارًا للبرميل، قبل أن تنخفض نسبيًا مع الحديث عن تهدئة، ثم تعاود الارتفاع مع أي مؤشرات على فشل المفاوضات.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن حالة “عدم وضوح الرؤية” تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على توقعات النمو والتجارة الدولية، مؤكدًا أن استمرار التوترات يعمّق من حالة عدم اليقين في الأسواق.

في ذكرى رحيله الـ 56.. جوانب خفية في حياة الضيف أحمد

كشف الناقد الفني أحمد سعد الدين أسرارًا عن الفنان الراحل الضيف أحمد، تزامنًا مع مرور 56 عامًا على رحيله.

قال الناقد أحمد سعد الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف والإعلامي محمد جوهر، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «الضيف أحمد هو خريج كلية آداب جامعة القاهرة، إنسان مثقف، محب للمسرح، كان فيه مسابقات في بداية الستينيات أو نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات اللي هي المسرح الجامعي، تخرج منه، وكان رئيس فريق التمثيل في الجامعة وحصل على جوائز كثيرة».

وتابع: «ولما طلع من شباب المسرح الجامعي يعني، هنا التقى برفقاء العمر سمير غانم وجورج سيدهم، الاتنين كانوا خريجين زراعة، تبناهم المخرج الراحل الأستاذ محمد سالم، لما كونوا فرقة ما بينهم كان عنده برنامج تليفزيوني اسمه "أضواء المسرح"، فجه جورج سيدهم سمى الفرقة ثلاثي أضواء المسرح فالتصق بمحمد سالم، وكان في الوقت ده مخرج كبير في بداية التليفزيون فكان دايمًا بيعملهم يا إما اسكتشات يا إما بيقدموا مسرحيات».

خطة الطوارئ للثانوية العامة 2026.. روشتة ذهبية للطلاب والأهالي للنجاح في الامتحانات

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أهمية الاستعداد الجيد لامتحانات الثانوية العامة 2026 من خلال خطة منظمة تساعد الطلاب على تجاوز القلق وتحقيق أفضل النتائج، مشيرًا إلى أن النظام الحالي أصبح أكثر مرونة مقارنة بالسنوات الماضية.


وأضاف تامر شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن تقليل عدد المواد إلى خمس مواد أساسية ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط عن الطلاب، موضحًا أن جدول الامتحانات هذا العام مريح ويمنح فترات مناسبة للمراجعة، حيث يتضمن في بعض الأسابيع امتحانًا واحدًا فقط.

عاصفة ترابية تضرب البلاد اليوم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الرؤية والأمطار

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد، اليوم الجمعة، لحالة من التقلبات الجوية الحادة، نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وتدهور مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن سرعات الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 50 كيلومترًا في الساعة، وقد تتجاوز ذلك في بعض المناطق المكشوفة، خاصة خلال فترات الظهيرة، وهو ما يزيد من كثافة الأتربة المثارة ويؤثر على حركة المواطنين والمرور.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟


يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 17 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6042 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7050 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8057 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56400 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 17 أبريل 2026.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.05 جنيه

سعر الشراء: 51.95 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.33 جنيه

سعر الشراء: 61.21 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.55 جنيه

سعر الشراء: 70.40 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 13.87 جنيه

سعر الشراء: 13.84 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.17 جنيه

سعر الشراء: 14.14 جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

جانب من الحادث

انقلاب تريلا محملة بـ60 طن بطاطس بطريق منفلوط الوادي الجديد

تشميع 37 محلًا ومنشأة تجارية لمخالفة قرارات الغلق بأسيوط

تشميع 37 محلًا ومنشأة تجارية لمخالفة قرارات الغلق بأسيوط

طريق

محاور جديدة تنضم لشبكة الطرق بالجيزة لتعزيز السيولة المرورية

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد