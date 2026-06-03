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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الإسباني يحقق رقما قياسيا تاريخيا

الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
حسام الحارتي

قالت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إنها سجلت رقمًا قياسياً تاريخياً في الحضور الجماهيري عبر ملاعب المسابقة، وهو ما يسلط الضوء بشكل أكبر على الزخم الاستثنائي الذي تتمتع به البطولة

وأضافت الرابطة في بيان اطلعت عليه رويترز أن إجمالي الحضور الجماهيري بلغ 11.693.679 متفرج لمباريات الدوري خلال الموسم المنقضي، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق، ويؤكد الاتجاه التصاعدي الذي تشهده المسابقة في السنوات الأخيرة

ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 4.2 بالمئة مقارنة بموسم 2024-2025.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل رقم قياسي في نسبة إشغال الملاعب، بلغ 84.9 بالمئة. كما سجلت الرابطة أعلى متوسط حضور جماهيري منذ موسم 2014-2015 بواقع 31.018 متفرج في المباراة الواحدة، مما يعكس الاهتمام المتزايد، والولاء الكبير للمسابقة بين المشجعين.

وتزداد أهمية هذه الأرقام عند الأخذ بالاعتبار أن عدداً من الملاعب عملت بسعة جماهيرية مخفضة بسبب مشاريع التجديد وإعادة التطوير، ومن بينها ملعب سبوتيفاي كامب نو (برشلونة)، وملعب كولوسيوم (خيتافي)، وملعب بالايدوس (سيلتا فيغو)

رابطة الدوري الإسباني حضور جماهيري برشلونة خيتافي سيلتا فيغو

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