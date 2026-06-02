ريال مدريد يقترب من حسم صفقة كوناتي المجانية بعقد طويل الأمد

بات المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي قريبًا من خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني، بعدما كشفت تقارير صحفية عن اقترابه من الانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب انتهاء رحلته مع ليفربول.

ووفقًا للتقارير، فإن إدارة النادي الملكي قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع الدولي الفرنسي، الذي يستعد لمغادرة "أنفيلد" بعد نهاية عقده، ليصبح متاحًا في صفقة انتقال حر دون أي مقابل.

وجاء قرار الرحيل بعد تعثر مفاوضات التجديد بين اللاعب وإدارة ليفربول، حيث فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض البنود المالية المتعلقة بالمكافآت والحوافز المرتبطة بالأداء والإنجازات الجماعية.

وأشارت المصادر إلى أن ريال مدريد يرى في كوناتي خيارًا مثاليًا لتعزيز الخط الخلفي، خاصة مع خبراته الكبيرة في الدوري الإنجليزي وعلى المستوى الدولي مع منتخب فرنسا.

كما أوضحت أن النادي الإسباني يعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على العقد، الذي من المتوقع أن يمتد لأربعة مواسم مع إمكانية التمديد لعام إضافي، في إطار خطة تدعيم الفريق بعناصر قادرة على المنافسة لسنوات طويلة.

ويحظى المدافع الفرنسي بدعم داخل أروقة النادي المدريدي، في ظل القناعة بإمكاناته الفنية والبدنية، إلى جانب انسجامه المحتمل مع مجموعة النجوم الحاليين داخل الفريق.

وفي حال اكتمال الصفقة رسميًا، سيضيف ريال مدريد اسمًا جديدًا إلى قائمة التعاقدات المجانية البارزة، بينما يودع ليفربول أحد أبرز مدافعيه بعد سنوات من التألق في الملاعب الإنجليزية.