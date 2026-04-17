الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عاصفة ترابية تضرب البلاد اليوم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الرؤية والأمطار

رحمة سمير

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد، اليوم الجمعة، لحالة من التقلبات الجوية الحادة، نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وتدهور مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن سرعات الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 50 كيلومترًا في الساعة، وقد تتجاوز ذلك في بعض المناطق المكشوفة، خاصة خلال فترات الظهيرة، وهو ما يزيد من كثافة الأتربة المثارة ويؤثر على حركة المواطنين والمرور.

وأوضحت “غانم” خلال مداخلة لها على القناة الأولى، أن البلاد سجلت، أمس، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى في القاهرة نحو 37 درجة مئوية، نتيجة تأثير المنخفضات الجوية في الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن اليوم يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بنحو 7 درجات، لتسجل العظمى قرابة 30 درجة مئوية، مع استمرار الإحساس بالأجواء الحارة نهارًا.

وأضافت الأرصاد، أن الأتربة بدأت بالفعل في التأثير على المناطق الغربية للبلاد، وامتدت خلال ساعات الليل إلى المحافظات الداخلية، ومن المتوقع استمرار هذه الأجواء اليوم، مع تحسن تدريجي بدءًا من غدٍ السبت، نتيجة تغير مصادر الكتل الهوائية وانخفاض سرعة الرياح.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مثل السلوم ومطروح، وتمتد إلى مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تصل إلى حد السيول في المناطق الجبلية، بينما تظل فرص سقوط الأمطار ضعيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ونصحت الهيئة المواطنين، خاصة مرضى الصدر والحساسية، بارتداء الكمامات عند الخروج، وتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة قدر الإمكان، مع القيادة بحذر على الطرق بسبب انخفاض الرؤية، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والمباني المتهالكة خلال نشاط الرياح.

وأكدت الهيئة أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل دوري، نظرًا للتغيرات السريعة التي يشهدها فصل الربيع، وما يصاحبه من تقلبات حادة في الأحوال الجوية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية منار غانم سرعات الرياح القناة الأولي القاهرة

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
