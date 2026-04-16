حرارة قياسية تضرب مصر اليوم.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد قبل انخفاض مفاجئ غدًا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد وصلت إلى ذروة الإرتفاع فى درجات الحرارة اليوم، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، مع جنبيات منخفض جوي موجود في أرض البلاد، مرتفعة بشكل كبير بقيم درجات حرارتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبري ما بين ال36 إلى 37 درجة مئوية نهارا، وهو أعلي المعدل الطبيعي فى مثل هذا الوقت من العام، بحوالي من 10 إلى 12 درجة مئوية، وتلك طبيعة الربيع.

وتابعت أن طقس اليوم من حار إلى شديد الحرارة نهار فى أغلب محافظات الجمهورية، خاصة وقت الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي، والعظمي فى محافظات الصعيد ما بين ال38 وال39 درجة مئوية، محذرة من تلك الإرتفاعات.

وأشارت إلى أن الصغري ليلا على القاهرة الكبري تصل إلى 20 درجة مئوية، والاجواء تكون معتدلة فى أغلب محافظات الجمهورية، إلى جانب زيادة فى سرعات الرياح، ويكون مثير لبعض الرمال والأتربة، وسرعاته ما بين ال30 إلي 35 كم على الساعة، وتأثيره الأكبر فى غرب البلاد وشمال الصعيد.

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط الأمطار فى بعض الأماكن، قد تكون متوسطة أحيانا ومن الممكن أن تكون رعدية فى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء، وأقصي غرب البلاد.

وأكدت أنه بدءا من غدا الجمعة تنخفض قيم درجات الحرارة بحوالي سبع درجات عن اليوم.