الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة.. وتحسن ملحوظ غدًا بانخفاض 7 درجات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس يمثل ذروة الموجة الحارة التي تؤثر على مختلف المحافظات، حيث تسجل القاهرة الكبرى درجات حرارة تتراوح بين 36 و37 درجة مئوية، بزيادة تصل إلى 10 و12 درجة عن المعدلات الطبيعية.

أسباب الموجة الحارة

وأوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يزيد من فترات سطوع الشمس وارتفاع الحرارة.

طقس معتدل ليلًا

وأضافت أن الطقس سيكون شديد الحرارة خلال ساعات النهار، بينما يميل للاعتدال ليلًا، مع استمرار الأجواء الحارة على أغلب المناطق.

تحسن تدريجي غدًا الجمعة

وأشارت عضو الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدًا الجمعة انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة يصل إلى 7 درجات مئوية، حيث تسجل القاهرة نحو 30 درجة.

نشاط للرياح وتحسن في الأجواء

واختتمت بأن التحسن في الطقس سيصاحبه نشاط ملحوظ للرياح تصل سرعتها إلى 40 و50 كيلومترًا في الساعة، ما يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا خلال ساعات النهار.