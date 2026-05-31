إيفان أوس: اتهامات روسيا لأوكرانيا باستهداف محطة زابوريجيا كذب محض

قال الدكتور إيفان أوس مستشار بالعهد الوطني الأوكراني، إنّ روسيا تواصل، بحسب وصفه، نشر الكثير من الأخبار المغلوطة بشأن الحرب، وتتعامل مع أوكرانيا وأوروبا باعتبارهما عدوين لها.

وأضاف أوس، في مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن موسكو اتهمت أوكرانيا بمهاجمة المنشأة النووية، معتبرًا أن هذه الاتهامات كذب محض، ومؤكدًا أن أحدًا لا يريد رؤية أي مشكلة أو معضلة في أي منشأة نووية لأن ذلك يمثل كارثة.

وتابع، أنّ الدول الأوروبية تدرك خطورة الحوادث التي قد تطال المنشآت النووية، في ظل الأخطاء والأضرار التي نتجت عن الاعتداء على تلك المنشآت في الماضي.

وشدد على أن أوكرانيا لم تقم بمثل هذا الفعل، وأنه ليس من مصلحتها الإقدام عليه، معتبرًا أن هذه الاتهامات تأتي من الجانب الروسي، وأن موسكو سبق أن قامت بمثل هذه الاتهامات من قبل.

وأشار أوس إلى أن الجميع يرغب في انتهاء هذا الأمر، مضيفًا أن روسيا استخدمت الأسلحة العسكرية وتستخدم أيضًا الأسلحة السياسية، ومؤكدًا، أن أوكرانيا ستعمل على حماية منشآتها النووية بنفسها.