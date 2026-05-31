نصائح مهمة لاستعادة التوازن الصحي بعد عيد الأضحى

أكدت الدكتورة مها خليفة، استشاري التغذية الإكلينيكية والصحة العامة، أن اللجوء إلى أنظمة غذائية قاسية أو الحرمان المفاجئ من الطعام بعد انتهاء عيد الأضحى يُعد من أكثر الأخطاء شيوعًا، مشددة على أهمية العودة التدريجية إلى نمط غذائي متوازن للتخلص من آثار تناول اللحوم والأطعمة الدسمة خلال أيام العيد.

وأوضحت مها خليفة، خلال لقائها مع بسنت نور الدين وسارة مجدي ببرنامج أنا وهو وهي على قناة صدى البلد، أن استعادة التوازن الصحي تبدأ بزيادة شرب المياه والسوائل، والإكثار من الخضروات والفاكهة، وتقليل استهلاك اللحوم الحمراء، إلى جانب ممارسة النشاط البدني والالتزام بمواعيد نوم منتظمة، وهو ما يساعد الجسم على التعافي واستعادة نشاطه بصورة طبيعية.

وأشارت استشاري التغذية إلى أن المخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض تعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن والشعور المستمر بالجوع، موضحة أن استبدالها بمصادر كربوهيدرات أكثر فائدة مثل البطاطس والبطاطا والبنجر والذرة يساهم في تحسين استجابة الجسم للرياضة وتقليل احتباس السوائل.

وأضافت أن اضطرابات الهضم التي يعاني منها البعض بعد العيد ترجع إلى الإفراط في تناول الطعام، خاصة الوجبات الكبيرة والدسمة، بالإضافة إلى تناول الطعام في أوقات متأخرة من الليل، مؤكدة أن تناول الوجبات قبل النوم بساعتين على الأقل يساعد على تحسين عملية الهضم.

وأكدت الدكتورة مها خليفة أن اللحوم البيضاء مثل الدواجن والأسماك والأرانب تعد خيارًا صحيًا أفضل من اللحوم الحمراء لاحتوائها على نسب أقل من الدهون المشبعة، مشيرة إلى أن تناول اللحوم الحمراء يفضل أن يقتصر على مرة أو مرتين أسبوعيًا مع اختيار القطع قليلة الدهون.

كما أوضحت أن البروتين النباتي الموجود في العدس والفول والحمص يمثل بديلًا غذائيًا جيدًا، إلى جانب البيض ومنتجات الألبان، لافتة إلى أن التنوع في مصادر البروتين يساعد في تحقيق التوازن الغذائي دون الحاجة إلى الإفراط في استهلاك اللحوم.