رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط

أكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، أن الإسلام دين الرحمة، وأن أبواب التوبة مفتوحة أمام الجميع مهما بلغت الذنوب، مشددًا على أن الله سبحانه وتعالى نهى عن القنوط واليأس، ودعا عباده دائمًا إلى الرجوع إليه.

وأضاف أحمد فرماوي، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أكدا بشكل متكرر على قيمة الرحمة، باعتبارها من أعظم مقاصد الرسالة الإسلامية، موضحًا أن هذه القيمة إذا ترسخت في القلوب انعكست على سلوك الإنسان بالتسامح والمحبة، وابتعدت به عن مشاعر الحقد والحسد والكراهية.

وأوضح أن ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة، إلى جانب بعض الظواهر المجتمعية، قد يؤثر على سلوك الأفراد ويدفع البعض إلى الابتعاد عن الطريق الصحيح، أو الانسياق وراء أفكار متطرفة، مؤكدًا أن هذه التأثيرات تظل محدودة أمام قوة الإيمان والتمسك بثوابت الدين.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام قد تسهم أحيانًا في تضخيم بعض الظواهر السلبية، دون التركيز الكافي على الجوانب الإيجابية، ما يخلق صورة غير متوازنة لدى البعض، لافتًا إلى أن العلاج الحقيقي يكمن في العودة إلى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبارهما المنهج القويم الذي يصلح به حال الفرد والمجتمع.

وشدد على أن الابتلاء سنة كونية ماضية، يمر بها جميع الناس بدرجات متفاوتة، مستشهدًا بقول الله تعالى إن الناس يُبتلون ليميز الله الصادق من الكاذب، موضحًا أن الصبر والثبات في أوقات الشدة من أهم أسباب رفع الدرجات وتكفير الذنوب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التمسك بالدين، والاعتصام بحبل الله، هو السبيل الحقيقي للنجاة في الدنيا والآخرة، داعيًا الجميع إلى عدم الاستسلام لليأس، واليقين برحمة الله الواسعة التي تشمل كل شيء.