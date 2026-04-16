مصر ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان وتطالب بانسحاب إسرائيل الكامل وتنفيذ القرار 1701

رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب"، اليوم/الخميس/، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى لبنان الشقيق لمدة عشرة أيام، واعتبرته خطوة مهمة فى سبيل خفض التصعيد والتوتر ووقف العدوان الإسرائيلى على لبنان.

وأكدت مصر - فى بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج- ضرورة التزام إسرائيل بوقف كافة الاعتداءات العسكرية على لبنان.

وشددت مصر على موقفها الثابت الداعم لوحدة الدولة اللبنانية وضرورة احترام سيادتها وسلامة أراضيها وتمكين مؤسساتها الوطنية.

كما جددت مصر موقفها بضرورة انسحاب إسرائيل الكامل والفوري من الأراضي اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بدون انتقائية.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لضمان استدامة وقف إطلاق النار، بما يسهم فى التخفيف من معاناة المدنيين اللبنانيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، ويفسح المجال لعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم.

