الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا غدًا الجمعة في خطة إعمار بيوت الله

إيمان طلعت

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (١٧) مسجدًا غدًا الجمعة ١٧ من أبريل  ٢٠٢٦م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين ، وإحلال وتجديد (١٠) مساجد، و صيانة وتطوير (٥)مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٩٩٤) مسجدًا من بينها (٧٧٢) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٢٢٢) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٤٤٨٣) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٧ مليارًا و ٢٠٨ ملايين جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية ١٥ بحر البقر – مركز الحسينية؛ ومسجد خليل الشبراوي بقرية شنبارة – مركز أبو حماد.

وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ منصور بقرية تندة – مركز ملوي؛ ومسجد نور الإسلام بعزبة شبرا اليمن بقرية بني خيار – مركز أبو قرقاص.

وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة العسال – مركز حوش عيسى.  

وفي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد الإمام علي بن أبي طالب بقرية السمطا قبلي – مركز دشنا.

تم صيانة وتطوير مسجد التقوى بقرية الشيخية – مركز فقط؛ ومسجد الشيخ عبد الرشيد بمنطقة ساحل البقيلي بقرية الشرقي بهجورة – مركز نجع حمادي؛ ومسجد الإمام علي بن أبي طالب بنجع هلالي بقرية الدهسة – مركز فرشوط؛ ومسجد الشيخ أحمد أبو زيد بقرية الغربي بهجورة – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الأنصار بقرية الزعفران – مركز إطسا.
تم إنشاء وبناء مسجد أبو زرقة بقرية الصفراية – مركز أبشواي.

وفي محافظة أسوان:
تم إنشاء وبناء مسجد قباء بالحي الثالث مجاورة 3 – مدينة أسوان الجديدة. 

وفي محافظة الإسماعيلية:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بمنطقة القراقرة بقرية سرابيوم – مركز ومدينة فايد.

وفي محافظة القليوبية:
تم إحلال وتجديد المسجد البحري بقرية كفر فرسيس – مركز بنها؛ والمسجد الشرقي بقرية سندوه – مركز الخانكة.

وفي محافظة سوهاج:
تم صيانة وتطوير مسجد آل عبد الله بقرية دمنو – مركز سوهاج.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

