السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
أسعار اللحوم اليوم 18 أبريل 2026.. فيديو
ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان
خبير اقتصادي: تصريحات ترامب تُربك الأسواق عالميًا.. والنفط يتأرجح مع كل تطور سياسي

رحمة سمير

أكد الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، أن الأسواق العالمية باتت شديدة الحساسية تجاه أي تصريحات سياسية مرتبطة بالحروب أو التهدئة، مشيرًا إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار أو استئناف المفاوضات ينعكس فورًا على أسعار النفط والأسهم والمؤشرات الاقتصادية.

وأوضح  "فرج" خلال مداخلة علي قناة إكسترا نيوز، أن الأسواق “تترقب أي تصريح إيجابي” في ظل الصدمة التي تعرضت لها منذ بداية الصراع، لافتًا إلى أن أسعار النفط شهدت تقلبات حادة، حيث اقتربت من مستوى 98 دولارًا للبرميل، قبل أن تنخفض نسبيًا مع الحديث عن تهدئة، ثم تعاود الارتفاع مع أي مؤشرات على فشل المفاوضات.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن حالة “عدم وضوح الرؤية” تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على توقعات النمو والتجارة الدولية، مؤكدًا أن استمرار التوترات يعمّق من حالة عدم اليقين في الأسواق.

وأضاف أن سوق الطاقة يتأثر بثلاثة مستويات رئيسية، تشمل الاحتياطات الاستراتيجية للدول، والعقود الآجلة قصيرة الأجل، إضافة إلى تدفقات النفط الفعلية، موضحًا أن أي اضطراب في ممرات حيوية مثل مضيق هرمز ينعكس فورًا على الإمدادات العالمية، خاصة مع تأثر ما يزيد عن 20% من تجارة النفط العالمية.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن استمرار الأزمة للشهر الثاني أدى إلى صعوبات في الوفاء بالعقود، ما دفع الأسعار للاستقرار عند مستويات مرتفعة تتجاوز 90–95 دولارًا للبرميل، مع توقعات بمزيد من الارتفاع حال استمرار التوترات.

وفي سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي أن توجه الدول الأوروبية نحو الطاقة النظيفة يمثل حلًا استراتيجيًا طويل الأمد، لكنه يحتاج إلى سنوات من الاستثمار والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن التحول الكامل قد يستغرق ما لا يقل عن خمس سنوات، ولن يكون حلًا فوريًا للأزمات الحالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

بالصور

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

لوك جذاب .. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

مش طايقين بعض .. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

فيديو

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد