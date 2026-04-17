خبير اقتصادي: تصريحات ترامب تُربك الأسواق عالميًا.. والنفط يتأرجح مع كل تطور سياسي

أكد الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، أن الأسواق العالمية باتت شديدة الحساسية تجاه أي تصريحات سياسية مرتبطة بالحروب أو التهدئة، مشيرًا إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار أو استئناف المفاوضات ينعكس فورًا على أسعار النفط والأسهم والمؤشرات الاقتصادية.

وأوضح "فرج" خلال مداخلة علي قناة إكسترا نيوز، أن الأسواق “تترقب أي تصريح إيجابي” في ظل الصدمة التي تعرضت لها منذ بداية الصراع، لافتًا إلى أن أسعار النفط شهدت تقلبات حادة، حيث اقتربت من مستوى 98 دولارًا للبرميل، قبل أن تنخفض نسبيًا مع الحديث عن تهدئة، ثم تعاود الارتفاع مع أي مؤشرات على فشل المفاوضات.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن حالة “عدم وضوح الرؤية” تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على توقعات النمو والتجارة الدولية، مؤكدًا أن استمرار التوترات يعمّق من حالة عدم اليقين في الأسواق.

وأضاف أن سوق الطاقة يتأثر بثلاثة مستويات رئيسية، تشمل الاحتياطات الاستراتيجية للدول، والعقود الآجلة قصيرة الأجل، إضافة إلى تدفقات النفط الفعلية، موضحًا أن أي اضطراب في ممرات حيوية مثل مضيق هرمز ينعكس فورًا على الإمدادات العالمية، خاصة مع تأثر ما يزيد عن 20% من تجارة النفط العالمية.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن استمرار الأزمة للشهر الثاني أدى إلى صعوبات في الوفاء بالعقود، ما دفع الأسعار للاستقرار عند مستويات مرتفعة تتجاوز 90–95 دولارًا للبرميل، مع توقعات بمزيد من الارتفاع حال استمرار التوترات.

وفي سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي أن توجه الدول الأوروبية نحو الطاقة النظيفة يمثل حلًا استراتيجيًا طويل الأمد، لكنه يحتاج إلى سنوات من الاستثمار والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن التحول الكامل قد يستغرق ما لا يقل عن خمس سنوات، ولن يكون حلًا فوريًا للأزمات الحالية.