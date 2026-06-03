تصعيد واشنطن وطهران.. خبير: القوة أداة تفاوض

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن التصعيد العسكري المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يعكس جزءًا من إدارة الصراع التفاوضي بين الجانبين، حيث يستخدم كل طرف أدوات القوة العسكرية في محاولة لفرض شروطه السياسية على الآخر.

التحركات الأمريكية الأخيرة

وأوضح عاشور، في تصريحات هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC، أن التحركات الأمريكية الأخيرة تأتي في إطار توجيه رسائل سياسية واضحة تؤكد قدرة واشنطن على فرض إرادتها باعتبارها القوة الأكبر عالميًا، مشيرًا إلى أنها تميل إلى الاعتماد على "عامل القوة" في التعامل مع الملفات الدولية الحساسة بدلًا من تقديم التنازلات.

مواجهة الضغوط الأمريكية

وأضاف أن إيران تتعامل مع هذا المشهد من منطلق براغماتي يعتمد على مبدأ “الغاية تبرر الوسيلة”، حيث تسعى للحفاظ على أدوات الردع الخاصة بها باعتبارها الضمانة الأساسية لتمسكها بمواقفها التفاوضية في مواجهة الضغوط الأمريكية.

مصالح حلفاء الولايات المتحدة

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن طهران تعتمد في بعض استراتيجياتها على استهداف مصالح حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، معتبرًا أن دول الخليج تأتي في مقدمة هذه الأهداف، وأن أي تحركات في هذا الإطار تُعد رسائل مباشرة لواشنطن حول قدرة إيران على تهديد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

مساحة للمناورة السياسية

واختتم عاشور تصريحاته بالتأكيد على أن امتلاك إيران لقدرات ردع مؤثرة يمنحها مساحة للمناورة السياسية، ويجعل من فكرة تقديم تنازلات في المفاوضات أمرًا شديد التعقيد من وجهة نظر القيادة الإيرانية.