حابس الشروف: استهداف إيران للدول العربية ممارسات تستدعي المراجعة

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إنّ استهداف إيران لبعض المنشآت والمصالح في دول الخليج أمر «مستهجن وغريب»، لأن الصراع القائم بالنسبة لها هو مع الولايات المتحدة وإسرائيل وليس مع الدول العربية.

توسيع نطاق المعركة

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق zoom، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هذه الضربات تمثل محاولة لتوسيع نطاق المعركة وإرسال رسائل إلى واشنطن عبر استهداف مصالحها في المنطقة؛ وأكد أن الدول العربية تقف دائماً إلى جانب القضية الفلسطينية ولا تشكل طرفاً في هذا الصراع.

وشدد، أنه على إيران تغيير سياساتها تجاه الدول العربية وبناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة لا العداء، لأن استهداف دول الخليج لن يؤثر على الولايات المتحدة بقدر ما يضر بالشعوب والدول العربية.

مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

وأوضح الشروف أن المنطقة لا تزال في مرحلة مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأن الضربات المتبادلة تأتي في إطار رسائل سياسية ما دام المفاوضون لم يصلوا إلى طريق مسدود، مرجحاً إمكانية التوصل إلى تفاهمات مرحلية وحلول وسط بمشاركة جهود دولية وإقليمية من بينها الصين وروسيا وبعض الدول العربية وباكستان.

استخدام أسلحة ذات آثار كارثية

وتابع أن الرئيس ترامب يبحث عن تحقيق مكاسب سياسية يمكن البناء عليها في المفاوضات، في حين أن الولايات المتحدة وإيران قد تضطران إلى تقديم تنازلات متبادلة، تشمل ملفات مثل مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة والبرنامج النووي، مؤكداً أن استمرار الحرب سيؤدي إلى أضرار واسعة تتجاوز أطراف النزاع لتطال الاقتصاد العالمي وأمن المنطقة والبيئة، خاصة إذا تطورت المواجهة إلى استخدام أسلحة ذات آثار كارثية.

