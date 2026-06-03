ترامب يعلن موافقة إيران على أهم شروط أمريكا.. تفاصيل

أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسلسلة من التصريحات اللافتة بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، في مقدمتها المفاوضات مع إيران وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

ترامب يعلن موافقة إيران على أهم شروط أمريكا

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في مقابلة إعلامية، إن الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة وسيكون جيداً جداً، مشيراً إلى أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترمب في مقابلة على الإنترنت: "وافقوا بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي"، في إشارة إلى إيران.

وأضاف أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي "يشارك في المفاوضات معنا، ويقولون إن الزعيم الأعلى الإيراني يعطي موافقته في المحادثات"، مشدداً بالقول: "قد ألتقي مع الزعيم الأعلى الإيراني في مرحلة ما".



ترامب: الأمور تتطور جيدا مع إيران



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا.

وأضاف ترامب: أسعار الغاز ستنخفض في القريب العاجل.

وذكر ترامب: يقولون إن الزعيم الأعلى الإيراني يعطي موافقته في المحادثات.

وأكد ترامب: يقلقني الصراع المستمر بين نتنياهو ولبنان بل و يزعجني الصراع .

وأردف ترامب لصحيفة نيويورك بوست: أجريت محادثة غاضبة مع نتنياهو وأنا منزعج من قتاله المستمر مع لبنان، وبشأن إيران فلسنا بحاجة الآن إلى نشر قوات برية و حصارنا البحري على إيران قد يستمر حتى سبتمبر ولكن لا أرجح ذلك والأمر سيحل سريعا .

وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يعارض أي خطوات لتغيير الوضع القائم في الضفة

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الجهود السياسية الجارية بشأن قطاع غزة.

وأوضح روبيو، خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأميركي، أن الإدارة الأميركية أبلغت الجانب الإسرائيلي بوضوح موقفها الرافض لهذه التوجهات، مؤكداً أن الموقف الأميركي في هذا الشأن "ثابت ولم يتغير".

وأشار إلى أن تنفيذ الخطة الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، بما يشمل جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، يرتبط بوجود ترتيبات أمنية مستقرة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن العمل على نشر قوة دولية للمساعدة في تحقيق الاستقرار ومنع تجدد الحرب.

ورداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن السيطرة على أجزاء واسعة من قطاع غزة، أكد روبيو أن الخطة الأميركية لا تتضمن مثل هذا السيناريو.

وفيما يتعلق بالضفة، اعتبر روبيو أن تصاعد الاستيطان وعنف المستوطنين، قد يعرقلان فرص التوصل إلى تفاهمات مستقبلية، مؤكدا أن إدارة ترمب لا تؤيد أي تغييرات أحادية من شأنها تغيير الوضع القائم، محذراً من أن مثل هذه الخطوات "قد تعقّد الوصول إلى اتفاق بشأن قطاع غزة".