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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باستثمارات 71.3 مليار دولار.. إندونيسيا تطلق مشروعا عملاقا للطاقة الشمسية

شروع عملاق للطاقة الشمسية
شروع عملاق للطاقة الشمسية
أ ش أ

 ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الأربعاء، أن إندونيسيا أطلقت مشروعا عملاقا للطاقة الشمسية لتعزيز التحول الأخضر، حيث تعتزم تركيب أنظمة طاقة شمسية وتخزين طاقة بقدرة تصل إلى 100 جيجاواط.

وأوضحت الشبكة الدولية أن إندونيسيا تعمل في الوقت الحالي على إطلاق أحد أضخم برامج الطاقة الشمسية على مستوى العالم بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 جيجاواط، وباستثمارات تقديرية تبلغ 71.3 مليار دولار أمريكي.

وأفادت الشبكة الإعلامية، بأن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وتسريع وتيرة التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

ونوهت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بأنه جرى تحديد مساحة تصل إلى 24 ألف هكتار في جزيرة جاوة لتشييد محطات شمسية كبرى؛ حيث تعطي الحكومة الأولوية في المرحلة الأولى لمشاريع ذات قدرة إجمالية تناهز 17 جيجاواط، كما تعتزم البلاد تطوير أنظمة لتخزين الطاقة عبر البطاريات بقدرة تقترب من 33 جيجاواط، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية ومواكبته لزيادة التوليد من المصادر المتجددة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن المستهدفات التي أعلنها الرئيس برابوو سوبيانتو لتطوير 100 جيجاواط من الطاقة الشمسية خلال الفترة ما بين عامي 2026 و2028، وبما أن القدرة الشمسية الحالية لإندونيسيا تبلغ قرابة 1.5 جيجاواط، فإن هذه الخطة ستحدث توسعا غير مسبوق في القطاع.

وترى السلطات أن هذا المشروع الاستراتيجي سيساهم في ترسيخ أمن الطاقة الوطني والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلا عن وضع إندونيسيا كأحد الأقطاب الرئيسية لإنتاج الطاقة الشمسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

إندونيسيا الطاقة الشمسية تركيب أنظمة طاقة شمسية

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