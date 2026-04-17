خطة الطوارئ للثانوية العامة 2026.. روشتة ذهبية للطلاب والأهالي للنجاح في الامتحانات

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أهمية الاستعداد الجيد لامتحانات الثانوية العامة 2026 من خلال خطة منظمة تساعد الطلاب على تجاوز القلق وتحقيق أفضل النتائج، مشيرًا إلى أن النظام الحالي أصبح أكثر مرونة مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف تامر شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن تقليل عدد المواد إلى خمس مواد أساسية ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط عن الطلاب، موضحًا أن جدول الامتحانات هذا العام مريح ويمنح فترات مناسبة للمراجعة، حيث يتضمن في بعض الأسابيع امتحانًا واحدًا فقط.

وأوضح شوقي، أن تنظيم الوقت يعد العامل الأهم في هذه المرحلة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن المشتتات الرقمية مثل الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي، مع الالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، لما لذلك من تأثير مباشر على تحسين التركيز والاستيعاب.

وأشار إلى أن إعداد جدول مذاكرة يجب أن يكون بشكل فردي يتناسب مع قدرات كل طالب، لافتًا إلى أهمية البدء بالدروس التي لم يتم دراستها، ثم الانتقال إلى ما تمت مراجعته مرة واحدة، وأخيرًا الدروس التي تم إتقانها، لتحقيق توازن فعّال بين جميع المواد.

ونصح الطلاب بعدم إهمال أي مادة، خاصة المواد الأساسية مثل اللغة العربية واللغة الأجنبية، نظرًا لثقلها في المجموع الكلي، مؤكدًا أن التفوق يتطلب توزيع الجهد بشكل متوازن وعدم التركيز على مادة دون أخرى.

