قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من فيديو على الفيس بوك للكلابشات.. كيف أسقطت شقيقتان مُتحرشـي السيدة زينب؟
طاقم مكسيكي بقيادة إسكوبيدو لإدارة ودية مصر والبرازيل استعدادا لكأس العالم 2026
المرافعة تؤجل محاكمة 29 متهما بـ خلية العملة الإرهابية لـ 5 سبتمبر
نتنياهو: إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية وسط ضغوط متزايدة لإنجاز اتفاق
بشرى للمُستحقين.. وزير التموين يكشف خطة تطوير منظومة الدعم | فيديو
لقطة لافتة في نهائي أمم أفريقيا للناشئين.. لاعب السنغال يحتفل أمام فوزي لقجع ثم يصافحه بعد التتويج
رئيس الوزراء يتابع الإطلاق الرسمي لـ"رقمنة المعاشات".. وصرف 42 مليار جنيه لـ 10.2 مليون مستحق بالمنظومة الجديدة
السحب تحجب لاهيب الشمس وأمطار في الطريق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
مونديال 2026 ينعش خزائن الكرة المصرية.. 12.5 مليون دولار مكاسب أولية للمنتخب
أنوشكا لـ أجمد 7: عايزة أعمل دويتو مع مطرب راب لإنه لون مختلف عليا
قرار صادم للمستفيدين.. أسباب توقف بطاقات الخبز لهذه الفئات
سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 في البنوك المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شراكة في إنشاء ملعب رياضي.. القبض على مهندس نصب على آخر في الزيتون

المتهم
المتهم
إسلام دياب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل الشراكة معه بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الزيتون من القائم على النشر (مهندس – مقيم بمحافظة الجيزة) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى نظير الشراكة فى إنشاء وتشغيل ملعب رياضى، ولم يفِ بذلك.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مهندس "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، معللاً تأخره فى تنفيذ اتفاق الشراكة لعدم توافر التصاريح اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية النصب مهندس ملعب رياضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

خالد عوض

لاعب طلائع الجيش على أعتاب الأهلي أو بيراميدز

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية .. صور

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع ميدانيًا عددًا من مواقع العمل والخدمات بمركزي الصف وأطفيح

رئيس مياه الجيزة: التعامل الفوري مع أي تحديات لتقديم أفضل خدمة للمواطنين

الهلال الأحمر المصري

الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 46 من المصابين الفلسطينيين

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة
أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة
أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

فيديو

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

سرقة عم شعبان أثناء نومه

سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد