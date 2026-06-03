شراكة في إنشاء ملعب رياضي.. القبض على مهندس نصب على آخر في الزيتون

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل الشراكة معه بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الزيتون من القائم على النشر (مهندس – مقيم بمحافظة الجيزة) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى نظير الشراكة فى إنشاء وتشغيل ملعب رياضى، ولم يفِ بذلك.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مهندس "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، معللاً تأخره فى تنفيذ اتفاق الشراكة لعدم توافر التصاريح اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.