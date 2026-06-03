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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للطفولة يكرّم منتخب مصر في كأس العالم لكرة القدم للأطفال بعد حصد المركز الثالث عالميا

«المجلس القومي للطفولة والأمومة» يكرّم منتخب مصر في كأس العالم لكرة القدم للأطفال بالمكسيك 2026
«المجلس القومي للطفولة والأمومة» يكرّم منتخب مصر في كأس العالم لكرة القدم للأطفال بالمكسيك 2026
أمل مجدى

كرّمت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم للأطفال 2026، التي أُقيمت بمدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك خلال الفترة من 5 إلى 15 مايو 2026، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم الأطفال ورعاية مواهبهم الرياضية وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف المحافل الدولية.

وشهدت الاحتفالية تكريم أعضاء منتخب مصر، الذي ضم 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، إلى جانب 5 من المشرفين القائمين على إعداد الفريق، فضلًا عن الجهات الشريكة، وهي: شركة أسباير للتنمية المجتمعية، وشركة «نفس» للرياضة، ودور الرعاية المشاركة ممثلة في مركز السلام لحماية وتأهيل الأطفال (فيس)، ومؤسسة أبناء الغد (بناتي)، وذلك تقديرًا لما حققوه من إنجاز مشرّف بحصولهم على المركز الثالث في البطولة، ورفع اسم مصر في هذا المحفل الدولي الذي يضم فرقًا من مختلف دول العالم.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الأطفال على النجاح والتميّز متى توفرت لهم الفرصة المناسبة والدعم اللازم، مشيرةً إلى أن ما حققه المنتخب المصري لا يمثل نجاحًا رياضيًا فحسب، بل يجسد قصة حقيقية من الإصرار والأمل والتمكين، ورسالة تؤكد أهمية الاستثمار في الأطفال وتوفير بيئة داعمة تساعدهم على بناء مستقبل أفضل.

وأضافت أن الأطفال المشاركين خضعوا لبرنامج إعداد وتأهيل متكامل استمر لأكثر من عشرة أشهر، تضمن تدريبات رياضية متخصصة، ودعمًا نفسيًا واجتماعيًا، وتنميةً للمهارات الحياتية والعمل الجماعي، بما أسهم في إعدادهم بصورة متكاملة ومكّنهم من تمثيل مصر بصورة مشرّفة خلال البطولة.

وأعربت رئيسة المجلس عن فخرها واعتزازها بأبناء مصر المشاركين في البطولة، مؤكدة أنهم قدموا نموذجًا إيجابيًا يعكس قوة الإرادة والقدرة على تجاوز التحديات وتحويلها إلى قصص نجاح ملهمة، مشيدةً بالروح الرياضية والانضباط اللذين أظهروهما طوال فترة الإعداد والمشاركة.

كما وجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر والتقدير إلى جميع الجهات الشريكة والداعمة التي أسهمت في إنجاح هذه التجربة الإنسانية والرياضية المتميزة، وفي مقدمتها شركة أسباير للتنمية المجتمعية التي قادت البرنامج التنموي والتأهيلي، وشركة «نفس» للرياضة المتخصصة في تمكين الأطفال عبر كرة القدم، بالإضافة إلى دور الرعاية المشاركة، فضلًا عن المشرفين والمدربين وكافة القائمين على تنفيذ البرنامج.

وأكدت أن هذا التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشركاء المعنيين يعكس إيمانًا حقيقيًا بحق الأطفال في الحماية والرعاية والدمج المجتمعي، والحصول على فرص عادلة للنمو والنجاح وتحقيق أحلامهم.

وخلال الاحتفالية، أعلنت الدكتورة سحر السنباطي تنصيب الأطفال المشاركين في منتخب مصر بكأس العالم للأطفال سفراء للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تقديرًا لما قدموه من نموذج مشرّف يعكس قوة الإرادة والقدرة على التحدي والنجاح. كما أعلنت عن مشاركتهم في عدد من أنشطة ومبادرات المجلس خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دورهم الإيجابي كسفراء لنظرائهم من الأطفال.

وأكدت كذلك إشراكهم في مبادرة صيفية يعتزم المجلس تنفيذها قريبًا للتوعية بخدمات خط نجدة الطفل (16000)، إلى جانب عدد من القضايا المرتبطة بحقوق الأطفال وحمايتهم.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، إن تجربة منتخب مصر في كأس العالم للأطفال تمثل نموذجًا رائدًا وملهمًا ينبغي البناء عليه وتبنّيه للأجيال القادمة، لما تعكسه من أهمية توفير الفرص والدعم للأطفال وتمكينهم من اكتشاف قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.

ومن جانبهم، أعرب الأطفال المشاركون والجهات الشريكة عن خالص تقديرهم وامتنانهم لهذا التكريم، مؤكدين أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، يعد أول جهة تبادر بتكريمهم والاحتفاء بإنجازهم، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في نفوسهم، وشكّل حافزًا قويًا لمواصلة النجاح والتميّز خلال المرحلة المقبلة.

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