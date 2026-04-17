مصر الخبرة والحكمة | ميلادينوف ضيفا بالإخبارية الليلة للحديث عن غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، مقطع فيديو منذ قليل يفيد بأن نيكولاي ميلادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، سيحل ضيفا على القناة الليلة، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وجاء في برومو الحلقة أن الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، سيتحدث عن المشهد الفلسطيني الراهن، وسيفتح ملفات شائكة تتعلق بمستقبل قطاع غزة في المرحلة المقبلة.

وقال الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، إنه «بدون غزة لا توجد فلسطين، ونحتاج الحفاظ على عزة»، وأن اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، جاءت استجابة لمطالب الشعب الفلسطيني، وأن هناك دول من مجلس السلام تدعم اللجنة.

وأشاد الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، بالدور المصري، وقال إن موقف مصر « دور مصر حاسم بكل كبير،وأن مصر تجمع بين الخبرة والحكمة، في التعامل مع القضايا.



