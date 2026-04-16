الهلال الأحمر يواصل مد غزة بـ 5 آلاف طن سلال غذائية ومواد طبية

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 178، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 178، نحو 5,230 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت سلال غذائية ودقيق، أدوية علاجية ومستلزمات طبية ومواد إغاثية، مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

كما عزز الهلال الأحمر المصري جهوده لدعم أهالي القطاع، من خلال تزويدهم بالملابس، البطاطين، المراتب، المشمعات والخيام لإيواء المتضررين، وذلك في إطار تلبية احتياجاتهم من المستلزمات الأساسية والضرورية.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 900 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.