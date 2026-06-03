أيمن عبد الغني: امتحانات الثانوية الأزهرية مسئولية كبرى.. وتوفير كل سُبل الراحة للطلاب

حرص الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، خلال البث المباشر الذي نقله المركز الإعلامي للأزهر على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف بشأن الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، على الإجابة عن عدد من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الصحفيون حول إجراءات الامتحانات وآليات تنظيمها.

الرعاية الصحية داخل اللجان

وردًا على استفسار بشأن الرعاية الصحية داخل اللجان، أكد الشيخ أيمن عبدالغني، أن الأزهر الشريف وفر طبيبًا داخل كل لجنة امتحانية لمتابعة الحالات الصحية للطلاب والتعامل الفوري مع أي ظرف طارئ، مشددًا على أن الأعذار الطبية الخاصة بالطلاب لا يُعتد بها إلا من خلال لجنة طبية معتمدة وفق الضوابط المنظمة لذلك.

حسن معاملة الطلاب

وفي إجابته عن سؤال يتعلق باختيار المراقبين ورؤساء اللجان، أوضح أن عملية الاختيار تتم بعناية ودقة شديدتين، مع التأكيد المستمر على ضرورة حسن معاملة الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم، بما يسهم في تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

ثلاث مراحل من المراجعة

كما أجاب وكيل الأزهر، عن تساؤلات تخص أعمال التصحيح ورصد الدرجات، موضحًا أن أعمال التصحيح تبدأ عقب انتهاء الامتحانات، وأن أوراق الإجابة تخضع لثلاث مراحل من المراجعة والتدقيق لضمان تحقيق أعلى درجات الدقة وحصول كل طالب على حقه كاملًا.

وشدد الشيخ أيمن عبدالغني، في ختام إجاباته، على أن الأزهر الشريف ينظر إلى امتحانات الثانوية الأزهرية باعتبارها مسؤولية تعليمية وتربوية كبرى، ويعمل على توفير جميع الإمكانات التي تكفل خروجها بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف ورسالة التعليم الأزهري.