وكيل الأزهر: أولياء الأمور بيغششوا الطلاب من البيوت المجاورة للجان

قال الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، إن من أكبر الخروقات التي تواجه امتحانات الثانوية الأزهرية بعض محاولات الغش التي يقوم بها أولياء الأمور في عدد من لجان محافظات الوجه البحري.

أولياء الأمور بيغششوا الطلاب من البيوت المجاورة للجان

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية الأزهرية، أن بعض أولياء الأمور كانوا يستأجرون منازل ملاصقة للجان الامتحانات، ويقومون بتلقين الطلاب الإجابات من خلال النوافذ.

وأشار إلى أنه تم إلغاء 3 لجان هذا العام بسبب هذه المخالفات وعدم عقد الامتحانات بها، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء أي لجنة فورًا، حتى لو كان ذلك أثناء الامتحان، حال ثبوت تورط أولياء الأمور أو غيرهم في محاولات الغش.