الأزهر يعلن تطبيق 3 مراحل لمراجعة وتدقيق أوراق إجابات الثانوية الأزهرية

أعلن الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أن أعمال تصحيح ورصد درجات الشهادة الثانوية الأزهرية تنطلق رسميا عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات مباشرة، كاشفا عن خضوع أوراق الإجابة لثلاث مراحل متتالية من المراجعة والتدقيق الفني لـ ضمان تحقيق أعلى معدلات الدقة وحصول كل طالب على حقه التقييمي كاملا دون أي خطأ.

جاء ذلك خلال لقاء تفاعلي بثته الصفحة الرسمية للأزهر الشريف للإجابة عن التساؤلات الصحفية المثارة حول آليات تنظيم المنظومة.

وشدد عبدالغني على أن المشيخة تنظر إلى ملف امتحانات الثانوية الأزهرية بوصفها مسؤولية تعليمية وتربوية كبرى، لافتا إلى أن قطاع المعاهد يعمل على توفير وتسخير جميع الإمكانات المتاحة التي تكفل خروج الماراثون الحالي بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف ورسالة التعليم الأزهري العريقة.



طبيب بكل لجنة واعتماد الكشف الطبي

وأضاف عبدالغني، أن المشيخة وفرت طبيبا مقيما داخل كل لجنة امتحانية لمتابعة الحالات الصحية للطلاب والتعامل الفوري مع أي ظرف طارئ، و شدد فضيلته على أن الأعذار الطبية الخاصة بالطلاب لا يتم الاعتداد بها أو قبولها إلا في حال صدورها من خلال لجنة طبية معتمدة وفقا للضوابط الرسمية المنظمة لهذا الشأن.

اختيارات المراقبين

وأوضح وكيل الأزهر، في رده على أسئلة واستفسارات الصحفيين، أن عملية اختيار المراقبين ورؤساء اللجان ل امتحانات هذا العام تمت بعناية ودقة شديدتين، مشيرا إلى صدور توجيهات مستمرة لجميع المشاركين في أعمال المتابعة ب ضرورة حسن معاملة الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والدعم اللوجستي لهم، بما يضمن تهيئة المناخ النفسي المناسب لأداء الامتحانات في أجواء تجمع بين الهدوء الكامل والانضباط التدريسي.

