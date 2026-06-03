قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيد مؤقت لشركات جديدة وإشادة دولية.. نائب رئيس الوزراء يبحث تسريع "الطروحات الحكومية"
من فيديو على الفيس بوك للكلابشات.. كيف أسقطت شقيقتان مُتحرشـي السيدة زينب؟
طاقم مكسيكي بقيادة إسكوبيدو لإدارة ودية مصر والبرازيل استعدادا لكأس العالم 2026
المرافعة تؤجل محاكمة 29 متهما بـ خلية العملة الإرهابية لـ 5 سبتمبر
نتنياهو: إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية وسط ضغوط متزايدة لإنجاز اتفاق
بشرى للمُستحقين.. وزير التموين يكشف خطة تطوير منظومة الدعم | فيديو
لقطة لافتة في نهائي أمم أفريقيا للناشئين.. لاعب السنغال يحتفل أمام فوزي لقجع ثم يصافحه بعد التتويج
رئيس الوزراء يتابع الإطلاق الرسمي لـ"رقمنة المعاشات".. وصرف 42 مليار جنيه لـ 10.2 مليون مستحق بالمنظومة الجديدة
السحب تحجب لاهيب الشمس وأمطار في الطريق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
مونديال 2026 ينعش خزائن الكرة المصرية.. 12.5 مليون دولار مكاسب أولية للمنتخب
أنوشكا لـ أجمد 7: عايزة أعمل دويتو مع مطرب راب لإنه لون مختلف عليا
قرار صادم للمستفيدين.. أسباب توقف بطاقات الخبز لهذه الفئات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يعلن تطبيق 3 مراحل لمراجعة وتدقيق أوراق إجابات الثانوية الأزهرية

الشيخ أيمن عبد الغني
الشيخ أيمن عبد الغني
عبد الرحمن محمد

أعلن الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أن أعمال تصحيح ورصد درجات الشهادة الثانوية الأزهرية تنطلق رسميا عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات مباشرة، كاشفا عن خضوع أوراق الإجابة لثلاث مراحل متتالية من المراجعة والتدقيق الفني لـ ضمان تحقيق أعلى معدلات الدقة وحصول كل طالب على حقه التقييمي كاملا دون أي خطأ. 

جاء ذلك خلال لقاء تفاعلي بثته الصفحة الرسمية للأزهر الشريف للإجابة عن التساؤلات الصحفية المثارة حول آليات تنظيم المنظومة.

وشدد عبدالغني على أن المشيخة تنظر إلى ملف امتحانات الثانوية الأزهرية بوصفها مسؤولية تعليمية وتربوية كبرى، لافتا إلى أن قطاع المعاهد يعمل على توفير وتسخير جميع الإمكانات المتاحة التي تكفل خروج الماراثون الحالي بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف ورسالة التعليم الأزهري العريقة.
 

طبيب بكل لجنة واعتماد الكشف الطبي 

وأضاف عبدالغني، أن المشيخة وفرت طبيبا مقيما داخل كل لجنة امتحانية لمتابعة الحالات الصحية للطلاب والتعامل الفوري مع أي ظرف طارئ، و شدد فضيلته على أن الأعذار الطبية الخاصة بالطلاب لا يتم الاعتداد بها أو قبولها إلا في حال صدورها من خلال لجنة طبية معتمدة وفقا للضوابط الرسمية المنظمة لهذا الشأن.

اختيارات المراقبين 
وأوضح وكيل الأزهر، في رده على أسئلة واستفسارات الصحفيين، أن عملية اختيار المراقبين ورؤساء اللجان ل امتحانات هذا العام تمت بعناية ودقة شديدتين، مشيرا إلى صدور توجيهات مستمرة لجميع المشاركين في أعمال المتابعة ب ضرورة حسن معاملة الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والدعم اللوجستي لهم، بما يضمن تهيئة المناخ النفسي المناسب لأداء الامتحانات في أجواء تجمع بين الهدوء الكامل والانضباط التدريسي.
 

الأزهر الثانوية الأزهرية التصحيح رصد الدرجات المراجعة التعليم الأزهري الامتحانات اختيارات المراقبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

خالد عوض

لاعب طلائع الجيش على أعتاب الأهلي أو بيراميدز

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

ترشيحاتنا

بدء إصلاح خط المياة

انفجار خط مياه الشرب المغذي لقرية أطسا المحطة بسمالوط في المنيا.. وبدء إصلاحه

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية .. صور

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع ميدانيًا عددًا من مواقع العمل والخدمات بمركزي الصف وأطفيح

رئيس مياه الجيزة: التعامل الفوري مع أي تحديات لتقديم أفضل خدمة للمواطنين

بالصور

احذر.. هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

سرقة عم شعبان أثناء نومه

سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد