3 مباريات تحسم مستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية, عن اقتراب المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم من العودة للمشاركة مع برشلونة، بعد تعافيه الكامل من الإصابة العضلية التي أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وأكد باو كامبانا، المتحدث باسم برشلونة أتلتيك، أن اللاعب بات جاهزًا من الناحية الطبية، وقد يكون ضمن قائمة الفريق لمواجهة كورنيلا المقبلة، مع الإشارة إلى أن مشاركته الأساسية لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

وقالت صحيفة سبورت في تقريرها، إن الفترة القادمة تحمل أهمية كبيرة في مسيرة اللاعب، حيث تنتظره 3 مباريات حاسمة ستحدد مستقبله داخل النادي الكتالوني، في ظل ارتباطه بعقد إعارة من النادي الأهلي يتضمن بند أحقية الشراء.

وأشارت إلى أن هذه المواجهات تُعد بمثابة اختبار أخير لقدرات اللاعب، إذ سيعتمد القرار النهائي للإدارة الرياضية بشأن تفعيل خيار الشراء من النادي الأهلي على مستوى أدائه خلالها، خاصة مع رغبة النادي في تقييم جاهزيته الفنية والبدنية بعد التعافي.

ويأمل حمزة عبد الكريم في استغلال هذه الفرصة لإثبات نفسه داخل صفوف “البلوجرانا”، وحجز مكان دائم ضمن مشروع النادي المستقبلي.