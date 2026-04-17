بسبب var الغلابة.. قرار وشيك ضد حكم مباراة طنطا والمصرية للإتصالات

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة عن قرار وشيك بصدد اتخاذه من جانب لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة الكولومبي أوسكار رويز ضد عبدالعزيز السيد حكم مباراة طنطا والمصرية للإتصالات في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات دوري المحترفين.

وشهدت مباراة طنطا والمصرية للاتصالات أزمة بعد تراجع الحكم عبد العزيز السيد عن احتساب ركلة جزاء لصالح فريق المصرية للاتصالات، بعد مراجعة الحكم الرابع للعبة من خلال موبايل وثبوت حدوث المخالفة خارج منطقة الجزاء.

وأفادت المصادر أن لجنة الحكام برئاسة الكولومبي أوسكار رويز سوف تجري تحقيقا داخليا مع عبدالعزيز السيد حكم مباراة طنطا والمصرية للإتصالات في قادم الأيام.

لفتت إلي أنه بموجب التحقيق الداخلي لجنة الحكام استقرت على إستبعاد عبدالعزيز السيد حكم مباراة طنطا والمصرية للإتصالات التي أقيمت أمس الخميس في إطار منافسات دوري المحترفين من إدارة المباريات حتي نهاية الموسم.

شددت علي أن العقوبات التي بصدد اتخاذها من جانب لجنة الحكام ضد عبدالعزيز السيد حكم مباراة طنطا والمصرية للإتصالات ستكون سرية ولن يتم الإعلان عنها.

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا بشأن واقعة مباراة طنطا والمصرية للاتصالات، وجاء البيان كالتالي:

عقب الأحداث، التي شهدتها مباراة طنطا والمصرية للاتصالات، ضمن دوري المحترفين بتاريخ 16 أبريل 2026، وبعد تسلم التقارير الفردية المكتوبة من الحكام المذكورين: حكم الساحة عبدالعزيز السيد، المساعد الأول وليد ممدوح، المساعد الثاني، شهاب راشد، والحكم الرابع، حسام حسن، قررت اللجنة إيقافهم عن مهامهم في جميع الدرجات والمسابقات حتى إشعار آخر.

كما تمت إحالة الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ القرار النهائي وفقًا للوائح المعمول بها.

نؤكد التزامنا بالشفافية وبالتطبيق الصارم لقوانين اللعبة، والتي تُعد من الركائز الأساسية لعملنا التحكيمي.