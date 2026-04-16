اتحاد الكرة يواصل فعاليات دورة تدريب المدربات بـ 6 أكتوبر

تتواصل اليوم الخميس فعاليات دورة تدريب وصقل المدربات التي ينظمها اتحاد الكرة في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وانطلقت أمس الأربعاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، دورة تدريب وصقل المدربات، التي ينظمها الاتحاد المصري، بالتعاون مع نظيره النرويجي، وتستمر حتى يوم 20 من شهر أبريل الحالي.

وتضم الدورة 24 مدربة من الحاصلات على الرخصة D الأفريقية، والمدربات العاملات مع فرق الناشئين والأكاديميات بالأندية المصرية.

ويحاضر في الدورة، ماريت جليسنس، المديرة الفنية السابقة لمنتخب النرويج للسيدات، وليو كريزات، مستشار المسئولية الاجتماعية الدولية بالاتحاد النرويجي لكرة القدم، وهيجا لارسن وأنيا هفارا، المحاضرتان بالاتحاد النرويجي.

وامتد برنامج اليوم الأول لدورة تدريب وصقل المدربات، من الحادية عشرة والنصف صباحًا حتى السادسة والنصف مساءً، وشمل جلسة افتتاحية ومحاضرات نظرية، قبل تدريبات عملية في ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.