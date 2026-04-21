قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرنامج اليومي للنبي من الاستيقاظ حتى النوم.. علي جمعة يوضحه
الكشف عن الطاقم التحكيمي الأجنبي الأقرب لإدارة مباريات الأهلي القادمة
متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر
هيئة الشراء الموحد: لا يوجد مديونية لأي شركة وردت للهيئة قبل 120 يوما
مصطفى مدبولي: المؤسسات الاقتصادية الكبيرة تشيد بما يتم بمصر
بالأرقام.. مدبولي يستعرض تداعيات الحرب وخطة الدولة لمواجهة الأزمة
مدبولي: تحويلات المصريين العاملين في الخارج حققت نموًا بنسبة 29.6%
مدبولي: النفط قفز إلى 120 دولارًا للبرميل مع توقعات بوصوله لـ200
مدبولي: سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب الخاصة بالبترول بحلول يونيو 2026
مدبولي: نستهدف تسلم 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين
وزير الخارجية الألماني يدعو إيران إلى سرعة التفاوض مع أمريكا في إسلام آباد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مؤتمر جامعة طنطا الدولي للعمارة والعمران يناقش آليات تقليل البصمة الكربونية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

شارك الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني الذي نظمه قسما الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم العمراني بكلية الهندسة، تحت عنوان "العمارة والعمران لبناء مصر الحديثة"، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من ١٨ الى ٢٠ أبريل.

وشهد المؤتمر حضور الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا السابق ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد نصر، عميد كلية الهندسة والرئيس الشرفي للمؤتمر، إلى جانب الدكتور ياسر السمدوني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتورة ولاء نور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة شهيرة شرف الدين رئيس قسم العمارة، والدكتورة مروة قمر الدولة رئيس قسم التخطيط العمراني، ونخبة من المتحدثين الرئيسيين ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات المصرية والأجنبية وممثلي الشركات الراعية من القطاع الصناعي ممولي كامل تكاليف فعاليات المؤتمر.

توجيهات جامعة طنطا 

أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، في كلمته أن الجامعة تضع البحث العلمي في مقدمة أولوياتها لدعم خطط الدولة التنموية.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعد منصة حيوية لصياغة حلول هندسية مبتكرة تسهم في بناء مصر الحديثة وتعزز من جودة الحياة للمواطن المصري عبر تخطيط عمراني ذكي ومستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030، معربا عن تقديره للشركات الراعية للمؤتمر لتحمّلها كافة النفقات الخاصة بالمؤتمر دون تحميل الجامعة أو الكلية أية أعباء.

تحرك تنفيذي 

من جانبها، أعربت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، عن تقديرها للدور الأكاديمي الذي تلعبه جامعة طنطا في إثراء المحتوى العلمي والمهني لقطاع العمارة والتخطيط العمراني.

وأكدت أن مخرجات هذا المؤتمر تمثل أهمية كبرى للمحافظات المصرية التي تسعى لتطبيق معايير الاستدامة والتحول الرقمي في مشروعاتها التنموية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة ويرتقي بالهوية البصرية والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أوضح الدكتور محمود ذكي، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر  يستهدف جسر الفجوة بين الأبحاث النظرية والتطبيق العملي، مع التركيز على دمج التقنيات الحديثة في قطاع البناء لمواكبة النهضة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

وأضاف الدكتور أحمد نصر، عميد الكلية، أن العمل جارٍ لتطوير منظومة البحث العلمي لتكون المحرك الأساسي للابتكار، مع تثمين دور الشراكات الاستراتيجية لضمان تنفيذ المخرجات البحثية في المشروعات القومية الكبرى.

دعم جامعة طنطا 

وشددت التوصيات الختامية للمؤتمر، على ضرورة تبني التحول الرقمي الشامل عبر منهجية نمذجة معلومات البناء (BIM) واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كأدوات أساسية للوصول إلى مبانٍ صفرية الطاقة، مع الالتزام بمعايير العمارة الخضراء واستخدام مواد بناء مبتكرة وصديقة للبيئة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية المنشودة.

كما دعت التوصيات إلى دعم مدن الجيل الرابع وتكامل نظم النقل الذكي مع التخطيط الحضري لضمان جودة الحياة، بالتوازي مع حماية الهوية المعمارية والتراث الأصيل باستخدام آليات التوثيق الرقمي والتشريعات العمرانية المحدثة التي تحافظ على الهوية البصرية للمدن المصرية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جامعة طنطا أعضاء هيئة التدريس ردع مخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

الأهلي

تطورات جديدة داخل الأهلي.. صفقتان قيد الحسم وتأجيل قرار أزمة زيزو

رابطة الاندية المحترفة

رابطة الأندية توضح شكل ونظام الدوري الممتاز في الموسم الجديد

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

أنا اللي هعدي الأول.. سائق توك توك يطعن آخر بسبب أولوية المرور في أكتوبر

المتهمون

براءة 12 أوكرانيا ورجلي أعمال في قضية عصابة الذهب المغشوش

أرشيفية

القبض على مسؤول في بنك شهير بتهمة التربح من العملاء

بالصور

أهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

اهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟
اهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟
اهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

الحليب و حرقة المعدة.. علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟

الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟
الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟
الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد