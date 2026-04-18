الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ولدت في القطر.. الإسعاف تنقذ أمًا ومولودها بعد ولادة مفاجئة بمحطة طنطا

فريق إسعاف الغربية
فريق إسعاف الغربية
الغربية أحمد علي

تحرك مسئولو هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الغربية صباح اليوم سعيا في إنقاذ حياة سيدة أصيبت بطلق وأعراض الولادة بشكل مفاجئ أثناء استقلالها قطار "الإسكندرية  ـ أسوان " للمرة الثالثة على التوالي مما دفع قائد القطار إلى التوقف بمحطة قطارات طنطا سعيا في إنقاذ حياتها طوال نحو نصف ساعة على الأكثر .

تفاصيل الواقعة 


وكانت غرفة عمليات والطوارىء بمحطة قطارات طنطا تلقت بلاغا من قائد قطار الصعيد يفيد بالضرورة إبلاغ مسئولي هيئة الإسعاف والتحرك لإغاثة السيدة حفاظا علي حياتها وحياة المولود .

استجابة فورية 

في المقابل استجاب الدكتور محمد وجدي مدير هيئة الإسعاف بالغربية وتم الدفع بفريق طبي من هيئة الإسعاف بالتعاون مع مسئولي إدارة محطة طنطا وتجهيز نقطة الإسعاف بالمحطة واستدعاء فريق الطبي من المسعفين  للتعامل مع الحالة داخل القطار وصعودهم إلى داخل العربة التي توجد بها السيدة الحامل حتى تمت عملية الولادة بنجاح تحت ملاحظه كاملة ودقيقة من فريق  المسعفين كما خصصت سيارة إسعاف لنقل السيدة ومولودها الي مستشفى طنطا العام لمتابعة حالتها الصحية والمولود عقب الولادة.

إنقاذ حياة سيدة 

الجدير بالذكر حسب مصادر داخل هيئة السكك الحديدية بوسط الدلتا داخل محطة قطارات طنطا أكدوا تحرك قطار الصعيد عقب إنقاذ حياة السيدة مولودها مباشرة لاستكمال رحلته إلي مدينة أسوان .

اخبار محافظة الغربية قطار صعيد ولادة سيدة محطة قطارات طنطا

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

ترامب
ترامب
ترامب

