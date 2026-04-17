انقلاب سيارة تريلا بطريق طنطا ـ كفر الشيخ بسبب السرعه الزائده ..صور

شهد الطريق الدولي "طنطا ـ كفر الشيخ" بمدخل قطور بمحافظة الغربية اليوم انقلاب سيارة تريلا بسبب انفجار إطار كاوتشوك نتيجة السرعه الزائده مما تسبب في ارتباك حركة النقل والمواصلات وتم الدفع باوناش لرفع اثار الحادث تيسيرا للحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحادث



تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة انقلاب سيارة تريلا بسبب السرعه الزائده بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع باوناش لرفع اثار الحادث وإنقاذ حياة قائدها .

رفع اثار الحادث



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.