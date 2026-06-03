بسبب معاكسة فتاة.. ملابسات مشاجرة بالحجارة في السويس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص تعدوا خلالها على بعضهم بالتراشق بالحجارة بالسويس.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بتاريخ 30 مايو المنقضى بدائرة قسم شرطة السويس بين طرف أول: (5 أشخاص ، فتاتين) ، وطرف ثان : (عاطلان) لخلافات بينهم لقيام الطرف الثانى بمعاكسة الفتاتين من الطرف الأول تعدوا خلالها على بعضهم بالتراشق بالحجارة "دون حدوث إصابات".

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.