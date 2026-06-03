لزيادة المشاهدات.. القبض على أصحاب فيديو إغراق كلب بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأطفال بإغراق كلب صغير فـى دلو مياه مما أدى إلى نفوقه بأسيوط.

بالفحص وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأطفال الظاهرين بمقطع الفيديو، (3 أطفال وطالب "القائم على التصوير"- مقيمين بندر ساحل سليم).

و بمواجهتهم أمام الجهات الأمنية إعترفوا بإرتكاب الواقعة حال قيامهم بتنظيف الكلب، وقيام الطالب بتصوير ونشر المقطع المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.