خلال حملة مسائية.. إزالة 161 حالة إشغال بعدد من شوارع ومناطق بدمنهور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مسائية مكبرة لإعادة الانضباط لشوارع المدينة، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بشأن تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.

كان محمد مسعود بهنسي، رئيس مركز ومدينة دمنهور، قد كلف نائبه أشرف خليل بالإشراف على تنفيذ حملات رفع الإشغالات ونُفذت الحملة بقيادة محمد السيد، مدير قسم الإشغالات، يرافقه فريق العمل المعاون، وبالتنسيق مع العميد محمد رشاد، مدير شرطة المرافق.

وأسفرت الجولة المسائية عن رفع إجمالي 161 حالة إشغال من عدة مناطق حيوية شملت: منطقة النادي، شارع الجمهورية، شارع الجيش، شارع النصر، وميدان الأتوبيس، وتأتي هذه الحملات في إطار خطة مكثفة تستهدف القضاء على الإشغالات العشوائية واستعادة الانضباط بالشوارع والميادين، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الحضاري بمدينة دمنهور.

من جانبه، أكد رئيس مركز ومدينة دمنهور استمرار الحملات اليومية بكافة القطاعات، والتعامل الفوري والحاسم مع أي إشغالات أو تعديات تعوق الحركة المرورية أو تشوه المظهر العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.