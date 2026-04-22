اللعبة الحلقة 9 … طلاق شيكو وميرنا جميل

طرحت منصة شاهد vip الحلقة التاسعة من مسلسل" اللعبة" في موسمه الخامس من بطولة هشام ماجد.

وشهدت الحلقة عددا من الأحداث، ومنها فوز مظهر بتحدي العثور علي إسراء، حيث تمكن من معرفة مكان تواجدها قبل وسيم.

كما شهدت الحلقة طلاق كل من وسيم وإسراء، بسبب الخلافات بينهما.

الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» يشارك فيه كل من هشام ماجد، شيكو، مى كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، ليعد الجمهور بمزيج من الكوميديا والإثارة التى اعتادوا عليها فى الأجزاء السابقة.

العمل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حين يقرر وسيم اللعب مرة أخرى، ليدخل في تحديات جديدة.