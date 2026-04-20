نجاح جماهيري ونقدي لمسرحية سجن اختياري لـ يوسف المنصوري على مسرح الطليعة

تتواصل حاليا عروض مسرحية "سجن اختياري" بطولة يوسف المنصوري على مسرح الطليعة، وسط إشادات نقدية وجماهيرية كبيرة بالعرض.

تعرض المسرحية يومي الأحد والاثنين أسبوعيا، في تمام الساعة السابعة مساء، على قاعة صلاح عبد الصبور، بمسرح الطليعة، وسط إقبال جماهيري كبير.

سجون كتير أبوابها مفتوحة، لكن احنا مبنخرجش، لو انت مكانهم كنت هتلعبها؟ هكذا جاءت رسالة المؤلف محمود جمال حديني، والمخرج باسم كرم، واللذين حاولا إيصال هذه الرسالة عبر هذا العرض الممتع.

يشارك في بطولة "سجن اختياري" إيهاب محفوظ وبولا ماهر ونجاة الإمام وأمل عبد المنعم وعماد صابر ومحمود البيطار وسيف مرعي وحسين عشماوي وأحمد رضا.