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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وسط إجراءات مشددة.. انطلاق مارثون الشهادة الإعدادية بالمحافظات

امتحانات الشهادة الإعدادية
امتحانات الشهادة الإعدادية
قسم المحافظات

انطلق اليوم، السبت، ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظات وسط إجراءات مشددة.

محافظة القليوبية

يؤدى اليوم، السبت، طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية امتحان اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 صباحًا حتى 11:30 صباحًا بجميع اللجان على مستوى المحافظة، بينما يؤدي طلاب المدرسة الرياضية فقط امتحان التربية الرياضية من الساعة 12 ظهرًا حتى 1 ظهرًا.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 120 ألفًا و426 طالبًا وطالبة موزعين على 440 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الانتهاء من جميع الاستعدادات والترتيبات النهائية الخاصة بالامتحانات، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، لضمان توفير مناخ آمن ومستقر للطلاب طوال فترة الامتحانات.

وشملت الإجراءات المتخذة تأمين أوراق الأسئلة وخطوط سير توزيعها، وتشديد إجراءات الحماية بالمطبعة السرية، إلى جانب تجهيز اللجان بالإضاءة والتهوية المناسبة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة داخل مقار الامتحانات.

كما شددت المديرية على مواجهة جميع أشكال الغش وتطبيق قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو مشكلات قد تطرأ خلال سير الامتحانات.

وأكدت المديرية أن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب يأتي في مقدمة أولوياتها، مع الحرص على توفير الأجواء النفسية المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في أفضل الظروف الممكنة.

محافظة سوهاج

انطلقت اليوم، السبت، بمحافظة سوهاج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، ليدخل ما يقرب من 100 ألف طالب وطالبة أولى محطاتهم التعليمية الفاصلة، وسط حالة من الاستنفار الكامل داخل مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية المختلفة لضمان سير الامتحانات في أجواء مستقرة ومنضبطة.

ويؤدي 99 ألفًا و685 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 497 لجنة امتحانية موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة، بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب، وفق خطة متكاملة تستهدف توفير بيئة مناسبة تساعدهم على أداء الامتحانات في هدوء وتركيز.

 

امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج


وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع انطلاق الامتحانات، حيث تم مراجعة جاهزية اللجان والتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة داخلها، إلى جانب متابعة جميع الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بأعمال الامتحانات.

وتتوزع اللجان الامتحانية على ثلاثة قطاعات رئيسية بالمحافظة، تضم مختلف الإدارات التعليمية، بما يضمن استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب وتيسير أعمال المتابعة والرقابة الميدانية على مدار أيام الامتحانات.

وفي إطار مواجهة أي محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية، شددت مديرية التربية والتعليم على تطبيق التعليمات المنظمة بكل حزم، وفي مقدمتها حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، سواء للطلاب أو للعاملين، مع تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

كما تواصل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية انعقادها على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، لرصد الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ أثناء الامتحانات.

ويترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور انطلاق ماراثون الشهادة الإعدادية، الذي يمثل محطة مهمة في المسار التعليمي، وسط آمال بتحقيق نتائج تعكس حجم الجهد المبذول طوال العام الدراسي.

محافظة المنوفية

يؤدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية امتحان اللغة العربية، في أول أيام انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتوافد الطلاب على اللجان وسط تشديدات واستعدادات مكثفة لمنع حالات الغش.

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عدة تنبيهات بمنع أصطحاب التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الاعدادية ( عام _ مهنى) للطلاب والملاحظين.

وتابع اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، جهود مديرية التربية والتعليم وانتهاء أعمال تجهيز جميع اللجان وتهيئتها بالشكل اللازم لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة.

وشدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني والمتابعة الدورية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة الطلاب.

وأوضح هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم عقد عدة إجتماعات بجميع قيادات ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بجميع الإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة للوقوف على الحالة العامة للجان، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 / 2026.

وأشار إلى أنه  تم تجهيز 413 لجنة موزعة علي جميع الإدارات التعليمية لاستقبال 89 ألفا و878 طالبا وطالبة، وبمشاركة 14 ألفا و555 رئيس لجنة، ومراقب أول، ومراقبا، وملاحظا، وإداريا بجميع لجان الإدارات.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الميدانية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيراً على الطلاب وتحقيقاً للصالح العام، مشدداً على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة التعليمية.

الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الاعدادية المحافظات القليوبية سوهاج المنوفية

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