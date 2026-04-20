طرح فيلم محارب الصحراء خلال ساعات بمشاركة نجوم هوليوود

كشف الفنان السوري العالمي غسان مسعود عن موعد طرح فيلمه الجديد "محارب الصحراء"، الفترة المقبلة.

وقال غسان مسعود إن فيلم "محارب الصحراء" سيتم طرحه في دور السينما العالمية بدءًا من 23 أبريل الجاري.

وأعرب مسعود عن سعادته بهذه التجربة العالمية الكبيرة، مشيرًا إلى أنها تمثل محطة مهمة في مسيرته الفنية يعتز بها في مشواره السينمائي.



وأضاف أنه يجسد شخصية تاريخية بارزة هي "النعمان بن المنذر"، ويعتبر تلك المشاركة نقلة عالمية جديدة في تاريخه الفني، موجهًا الشكر لجميع القائمين على الفيلم لجهودهم الكبير الذي بذلوه بهذه التجربة العالمية.

فيلم "محارب الصحراء" بطولة غسان مسعود وأنتوني ماكي وعائشة هارت، وبن كينجسل، من إخراج روبرت وايت ،ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم العالميين، من بينهم أنتوني ماكي وعايشة هارت وبن كينغسلي، بينما يتولى الإخراج المخرج العالمي Rupert Wyatt، ما يعزز من القيمة الفنية والإنتاجية للعمل.